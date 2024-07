Військові показали, як армія РФ нищить Часів Яр "Солнцепьоками"

Військові 24 ОМБр імені короля Данила показали, як російська армія б’є по Часовому Ярі важкими вогнеметними системами "Солнцепьок".

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила

Дослівно: "Найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець – Донбас.

Щоб вибити звідти українських військових росіяни стирають місто важкими вогнеметними системами "Солнцепьок". Тяжкі вогнеметні системи ТОС-1А, які використовують термобаричні боєголовки, мають суттєвий "нищівний ефект" через значно потужнішу силу ураження і вибухову хвилю, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру".

Деталі: Військові також нагадали, що через невибірковий характер дії використання таких систем поблизу населених пунктів заборонено Женевською конвенцією.

Згодом посольство України в США закликало не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр.

Russia has been desperately trying to wipe out all that’s left of #ChasivYar in the Donetsk region, targeting even damaged churches and civilian residential blocks of flats.



We must prevent Russia from turning it into a ghost city before it's too late.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/IjhqKxGnVa