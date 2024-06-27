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Військові показали, як армія РФ нищить Часів Яр "Солнцепьоками"

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 червня 2024, 21:55
Військові показали, як армія РФ нищить Часів Яр Солнцепьоками
скриншот - 24 омбр імені короля данила

Військові 24 ОМБр імені короля Данила показали, як російська армія б’є по Часовому Ярі важкими вогнеметними системами "Солнцепьок".

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила 

Дослівно: "Найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець – Донбас.

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Щоб вибити звідти українських військових росіяни стирають місто важкими вогнеметними системами "Солнцепьок". Тяжкі вогнеметні системи ТОС-1А, які використовують термобаричні боєголовки, мають суттєвий "нищівний ефект" через значно потужнішу силу ураження і вибухову хвилю, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру".

Деталі: Військові також нагадали, що через невибірковий характер дії використання таких систем поблизу населених пунктів заборонено Женевською конвенцією.

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Згодом посольство України в США закликало не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр.

Теми: Донецька областьвійна
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