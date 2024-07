Военные показали, как армия РФ уничтожает Часов Яр "Солнцепеками"

Военные 24 ОМБр имени короля Даниила показали, как российская армия бьет по Часовом Яру тяжелыми огнеметными системами "Солнцепок".

Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила

Дословно: "Самые упорные бои продолжаются в районе канала Северский Донец - Донбасс.

Чтобы выбить оттуда украинских военных россияне стирают город тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек". Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, использующие термобарические боеголовки, имеют существенный "сокрушительный эффект" из-за значительно более мощной силы поражения и взрывной волны, чем обычные взрывчатые вещества такого же размера".

Детали: Военные также напомнили, что из-за невыборочного характера действия использования таких систем вблизи населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией.

Впоследствии посольство Украины в США призвало не дать России стереть с лица земли Часов Яр.

Russia has been desperately trying to wipe out all that’s left of #ChasivYar in the Donetsk region, targeting even damaged churches and civilian residential blocks of flats.



We must prevent Russia from turning it into a ghost city before it's too late.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/IjhqKxGnVa