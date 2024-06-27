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Военные показали, как армия РФ уничтожает Часов Яр "Солнцепеками"

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 июня 2024, 21:55
Военные показали, как армия РФ уничтожает Часов Яр Солнцепеками
скриншот - 24 омбр имени короля Данила

Военные 24 ОМБр имени короля Даниила показали, как российская армия бьет по Часовом Яру тяжелыми огнеметными системами "Солнцепок".

Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила

Дословно: "Самые упорные бои продолжаются в районе канала Северский Донец - Донбасс.

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Чтобы выбить оттуда украинских военных россияне стирают город тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек". Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, использующие термобарические боеголовки, имеют существенный "сокрушительный эффект" из-за значительно более мощной силы поражения и взрывной волны, чем обычные взрывчатые вещества такого же размера".

Детали: Военные также напомнили, что из-за невыборочного характера действия использования таких систем вблизи населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией.

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Впоследствии посольство Украины в США призвало не дать России стереть с лица земли Часов Яр.

Темы: Донецкая областьвойна
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