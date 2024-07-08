"Горщику, не вари": біля лікарні "Охматдит" утворилися гори бутлів із водою

Жителі столиці продовжують нести воду та продукти на місце прильоту російської ракети по лікарні "Охматдит" попри відсутність потреби.

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Кияни дуже енергійно відгукнулися на заклики в соцмережах – допомогти постраждалим від ракетного удару та учасникам пошуково-рятувальної операції водою та продуктами, протягом дня зносячи їх до лікарні.

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Як передає журналіст УП, наразі потреби у воді та продуктах на місці подій немає, оскільки на підходах до лікарні утворилися вже гори з бутлів.

Кияни знесли до "Охматдиту" дуже багато води і продуктів. Наразі потреби в них - немає.

відео Богдана Кутєпова, УП pic.twitter.com/WKbUnGtBsW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, там йдуть пошуково-рятувальні роботи.

Станом на 14.30, за даними столичної влади, було відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.

Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", в яку у понеділок влучила російська ракета і де загинуло двоє людей.

Переказати кошти на рахунки Фонду "Охматдит" можна за цим посиланням.