Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

"Горщику, не вари": біля лікарні "Охматдит" утворилися гори бутлів із водою

Валентина Романенко, Богдан КутєповПонеділок, 8 липня 2024, 16:27
Горщику, не вари: біля лікарні Охматдит утворилися гори бутлів із водою
фото Богдана Кутєпова, УП

Жителі столиці продовжують нести воду та продукти на місце прильоту російської ракети по лікарні "Охматдит" попри відсутність потреби.

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Кияни дуже енергійно відгукнулися на заклики в соцмережах – допомогти постраждалим від ракетного удару та учасникам пошуково-рятувальної операції водою та продуктами, протягом дня зносячи їх до лікарні.

Реклама:

Як передає журналіст УП, наразі потреби у воді та продуктах на місці подій немає, оскільки на підходах до лікарні утворилися вже гори з бутлів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, там йдуть пошуково-рятувальні роботи.

Станом на 14.30, за даними столичної влади, було відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.

Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ,  для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", в яку у понеділок влучила російська ракета і де загинуло двоє людей.

Переказати кошти на рахунки Фонду "Охматдит" можна за цим посиланням.

Теми: Київракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Київ
Атака на Київ: рятувальники виявили фрагмент тіла під завалами у Шевченківському районі 
Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: