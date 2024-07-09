Аварійно-рятувальні роботи в "Охматдиті" тривають і вночі

Аварійно-рятувальні роботи в лікарні "Охматдит" тривають, їх не будуть припиняти на ніч.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що Національна поліція забезпечить цілодобову охорону пошкодженої лікарні. У пресслужбі відомства "Українській правді" уточнили, що роботи триватимуть і вночі.

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Надвечір очільник МВС показав наслідки терористичного російського удару партнерам, дипломатам, представникам інших країн. Зокрема пошкоджену лікарню "Охматдит" відвідали представники ЄС, ООН, ЮНІСЕФ, НАТО, Греції, Індонезії, Туреччини, Вірменії, Словаччини, В'єтнаму, Азербайджану, Швеції, Нідерландів, Словенії, Чорногорії, Норвегії, Північної Македонії, Канади, Швейцарії, Мексики, Республіки Судан, Молдови, Іспанії, Японії, Чехії, Фінляндії, Італії та Франції.

фото МВС

Клименко зазначив, що загалом у понеділок вдалося у короткі терміни перевезти понад 100 тяжкохворих дітей.

Оновлено: Кореспондент УП сфотографував продовження аварійно-рятувальних робіт в ніч на 9 липпня.

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