Кеннеді-молодший підтримав Трампа і призупинив виборчу кампанію

Роберт Ф. Кеннеді-молодший, третій за значущістю кандидат на президентських виборах у США, оголосив, що призупиняє свою кампанію, оскільки не бачить шансів на перемогу.

Джерело: ВВС

Деталі: Він закликав своїх прихильників голосувати за Дональда Трампа, особливо в 10 штатах, які вагаються, від яких залежить результат виборів.

Кеннеді окремо наголосив, наскільки йому близька позиція Трампа щодо питання війни в Україні.

Трамп раніше стверджував, що він зможе примусити Росію та Україну до переговорів, і "одне це виправдовувало б мою підтримку його кампанії", заявив Кеннеді.

Нагадаємо: За даними нового опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає.