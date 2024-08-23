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Кеннеді-молодший підтримав Трампа і призупинив виборчу кампанію

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 серпня 2024, 23:28
Кеннеді-молодший підтримав Трампа і призупинив виборчу кампанію
Роберт Ф. Кеннеді-молодший, фото: Getty Images

Роберт Ф. Кеннеді-молодший, третій за значущістю кандидат на президентських виборах у США, оголосив, що призупиняє свою кампанію, оскільки не бачить шансів на перемогу.

Джерело: ВВС

Деталі: Він закликав своїх прихильників голосувати за Дональда Трампа, особливо в 10 штатах, які вагаються, від яких залежить результат виборів.

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Кеннеді окремо наголосив, наскільки йому близька позиція Трампа щодо питання війни в Україні.

Трамп раніше стверджував, що він зможе примусити Росію та Україну до переговорів, і "одне це виправдовувало б мою підтримку його кампанії", заявив Кеннеді.

Нагадаємо: За даними нового опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає.

СШАвибориТрамп
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