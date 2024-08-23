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Кеннеди-младший поддержал Трампа и приостановил избирательную кампанию

Станислав ПогориловПятница, 23 августа 2024, 23:28
Кеннеди-младший поддержал Трампа и приостановил избирательную кампанию
Роберт Ф. Кеннеди-младший, фото: Getty Images

Роберт Ф. Кеннеди-младший, третий по значимости кандидат на президентских выборах в США, объявил, что приостанавливает свою кампанию, поскольку не видит шансов на победу.

Источник: ВВС

Детали: Он призвал своих сторонников голосовать за Дональда Трампа, особенно в 10 штатах, которые колеблются, от которых зависит результат выборов.

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Кеннеди отдельно отметил, насколько ему близка позиция Трампа по вопросу войны в Украине.

Трамп ранее утверждал, что он сможет принудить Россию и Украину к переговорам, и "одно это оправдывало бы мою поддержку его кампании", заявил Кеннеди.

Напомним: По данным нового опроса The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, рейтинг вице-президента США Камалы Харрис среди взрослых американцев стабильно растет.

СШАвиборыТрамп
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