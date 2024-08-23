Кеннеди-младший поддержал Трампа и приостановил избирательную кампанию
Роберт Ф. Кеннеди-младший, третий по значимости кандидат на президентских выборах в США, объявил, что приостанавливает свою кампанию, поскольку не видит шансов на победу.
Источник: ВВС
Детали: Он призвал своих сторонников голосовать за Дональда Трампа, особенно в 10 штатах, которые колеблются, от которых зависит результат выборов.
Кеннеди отдельно отметил, насколько ему близка позиция Трампа по вопросу войны в Украине.
Трамп ранее утверждал, что он сможет принудить Россию и Украину к переговорам, и "одно это оправдывало бы мою поддержку его кампании", заявил Кеннеди.
Напомним: По данным нового опроса The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, рейтинг вице-президента США Камалы Харрис среди взрослых американцев стабильно растет.