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ВРП звільнила суддів Князєва і Тандира

Ірина БалачукВівторок, 6 серпня 2024, 12:25
ВРП звільнила суддів Князєва і Тандира
Всеволод Князєв. Фото supreme.court.gov.ua

Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва та суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотних дисциплінарних проступків.

Джерело: ВРП у Telegram

Дослівно рада: "6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України".

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Деталі: Також за цією статтею звільнили суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці..

Знати більше: "Чорний день в історії суду". Що відомо про справу голови Верховного Суду Князєва 

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ВРПКнязєв Всеволодсуд
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