Голова МЗС України закликав Європу боротися з "тіньовим флотом" танкерів РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до країн Європи із закликом розпочати боротьбу з "тіньовим флотом" танкерів, що перевозять російську нафту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його заяву в мережі X

Деталі: Сибіга зауважив, що Росія становить екзистенційну загрозу для Європи, і при цьому продовжує заробляти мільярди на експорті енергоресурсів до європейських країн та через європейські води, а згодом ці кошти йдуть на фінансування воєнної машини Кремля.

Реклама:

Russia poses an existential threat to Europe, yet continues to earn billions on energy exports to Europe and through European waters. It then uses them to fund aggression against Ukraine and Euro-Atlantic security. Europe can and must deprive Russia of its bloody energy revenues.