Станом на початок року Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету – Defence Express

Станом на початок 2024 року Росія мала у своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування.

Джерело: Defence Express із посиланням на дослідження The Military Balance 2024, довідник Bulletin of the Atomic Scientists з ядерного арсеналу РФ та збірник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

Деталі: Як зазначає видання, в усіх трьох випадках дані наводяться станом на початок 2024 року, тому в цих підрахунках відсутні дані щодо можливої наявності РС-26 "Рубеж" в розпорядженні агресора.

Реклама:

Дослівно: "Тому можемо зафіксувати, що саме на початок поточного року Росія мала в своєму розпорядженні загалом 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування, при цьому для накопичення такого арсеналу знадобилось понад два десятки років роботи російського ВПК".

Деталі: Російські ракетні війська стратегічного призначення на початок цього року мали в своєму розпорядженні:

34 МБР типу РС-20 "Воевода" (розгортання стартувало ще у 1988 році),

60 МБР типу РС-12М "Тополь-М" (розгортання стартувало у 1997 році),

18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (розгортання стартувало в 2006 році),

180 МБР РС-24 "Ярс" у шахтному варіанті (розгортання стартувало в 2010 році),

24 такі ракети в мобільному варіанті (з 2014 року),

близько 8 ракет "Авангард".

Кількість міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат" – невідома.

РЕКЛАМА:

Якщо говорити про морську складову, то Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах.

Із них 112 одиниць – це РСМ-56 (або ж Р-30) "Булава", розгортання якої стартувало в 2012 році, та 80 одиниць – це РСМ-54 "Синева", розгортання з 2007 року, пише видання.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ своєю чергою зазначило, що Україна стала першою країною світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

В розпорядження УП потрапило відео першого російського удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж" pic.twitter.com/Cfx4ZlXhvA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 21, 2024

Передісторія:

Вранці 21 листопада російські окупанти атакували Дніпро – пошкодили промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі; внаслідок удару постраждали 2 людини.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою. За даними джерел УП, це була ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Знати більше: Російський удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Що про неї відомо