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Станом на початок року Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету – Defence Express

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 листопада 2024, 16:39
Станом на початок року Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету – Defence Express
Р-30 "Булава". фото з відкритих джерел

Станом на початок 2024 року Росія мала у своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування.

Джерело: Defence Express із посиланням на дослідження The Military Balance 2024, довідник Bulletin of the Atomic Scientists з ядерного арсеналу РФ та збірник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

Деталі: Як зазначає видання, в усіх трьох випадках дані наводяться станом на початок 2024 року, тому в цих підрахунках відсутні дані щодо можливої наявності РС-26 "Рубеж" в розпорядженні агресора.

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Дослівно: "Тому можемо зафіксувати, що саме на початок поточного року Росія мала в своєму розпорядженні загалом 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування, при цьому для накопичення такого арсеналу знадобилось понад два десятки років роботи російського ВПК".

Деталі: Російські ракетні війська стратегічного призначення на початок цього року мали в своєму розпорядженні:

  • 34 МБР типу РС-20 "Воевода" (розгортання стартувало ще у 1988 році),
  • 60 МБР типу РС-12М "Тополь-М" (розгортання стартувало у 1997 році),
  • 18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (розгортання стартувало в 2006 році),
  • 180 МБР РС-24 "Ярс" у шахтному варіанті (розгортання стартувало в 2010 році),
  • 24 такі ракети в мобільному варіанті (з 2014 року),
  • близько 8 ракет "Авангард".

Кількість міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат" – невідома.

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Якщо говорити про морську складову, то Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах.

Із них 112 одиниць – це РСМ-56 (або ж Р-30) "Булава", розгортання якої стартувало в 2012 році, та 80 одиниць – це РСМ-54 "Синева", розгортання з 2007 року, пише видання.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ своєю чергою зазначило, що Україна стала першою країною світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

Передісторія:

Знати більше: Російський удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Що про неї відомо

ракетний ударРосіявійна
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