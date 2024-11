По состоянию на начало года РФ имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету – Defence Express

По состоянию на начало 2024 года Россия располагала 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования.

Источник: Defence Express со ссылкой на исследование The Military Balance 2024, справочник Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу РФ и сборник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

Детали: Как отмечает издание, во всех трех случаях данные приводятся по состоянию на начало 2024 года, поэтому в этих подсчетах отсутствуют данные о возможном наличии РС-26 "Рубеж" в распоряжении агрессора.

Дословно: "Поэтому можем зафиксировать, что именно на начало текущего года Россия располагала в целом 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования, при этом для накопления такого арсенала понадобилось более двух десятков лет работы российского ВПК".

Детали: Российские ракетные войска стратегического назначения на начало этого года имели в своем распоряжении:

34 МБР типа РС-20 "Воевода" (развертывание стартовало еще в 1988 году),

60 МБР типа РС-12М "Тополь-М" (развертывание стартовало в 1997 году),

18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (развертывание стартовало в 2006 году),

180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте (развертывание стартовало в 2010 году),

24 такие ракеты в мобильном варианте (с 2014 года),

около 8 ракет "Авангард".

Количество межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" - неизвестно.

Если говорить о морской составляющей, то Россия имеет 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах.

Из них 112 единиц - это РСМ-56 (или Р-30) "Булава", развертывание которой стартовало в 2012 году, и 80 единиц - это РСМ-54 "Синева", развертывание с 2007 года, пишет издание.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ в свою очередь отметило, что Украина стала первой страной мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету.

В розпорядження УП потрапило відео першого російського удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж" pic.twitter.com/Cfx4ZlXhvA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 21, 2024

Предыстория:

Утром 21 ноября российские оккупанты атаковали Днепр – повредили промышленное предприятие, реабилитационный центр, жилые дома и гаражи; в результате удара пострадали 2 человека.

Позже Воздушные силы сообщили, что во время утренней атаки на Днепр россияне впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой. По данным источников УП, это была ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Знать больше: Российский удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Что о ней известно