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По состоянию на начало года РФ имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету – Defence Express

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 ноября 2024, 16:39
По состоянию на начало года РФ имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету – Defence Express
Р-30 «Булава». фото из открытых источников

По состоянию на начало 2024 года Россия располагала 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования.

Источник: Defence Express со ссылкой на исследование The Military Balance 2024, справочник Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу РФ и сборник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

Детали: Как отмечает издание, во всех трех случаях данные приводятся по состоянию на начало 2024 года, поэтому в этих подсчетах отсутствуют данные о возможном наличии РС-26 "Рубеж" в распоряжении агрессора.

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Дословно: "Поэтому можем зафиксировать, что именно на начало текущего года Россия располагала в целом 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования, при этом для накопления такого арсенала понадобилось более двух десятков лет работы российского ВПК".

Детали: Российские ракетные войска стратегического назначения на начало этого года имели в своем распоряжении:

  • 34 МБР типа РС-20 "Воевода" (развертывание стартовало еще в 1988 году),
  • 60 МБР типа РС-12М "Тополь-М" (развертывание стартовало в 1997 году),
  • 18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (развертывание стартовало в 2006 году),
  • 180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте (развертывание стартовало в 2010 году),
  • 24 такие ракеты в мобильном варианте (с 2014 года),
  • около 8 ракет "Авангард".

Количество межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" - неизвестно.

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Если говорить о морской составляющей, то Россия имеет 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах.

Из них 112 единиц - это РСМ-56 (или Р-30) "Булава", развертывание которой стартовало в 2012 году, и 80 единиц - это РСМ-54 "Синева", развертывание с 2007 года, пишет издание.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ в свою очередь отметило, что Украина стала первой страной мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету.

Предыстория:

Знать больше: Российский удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Что о ней известно

ракетный ударРосcиявойна
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