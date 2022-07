143 день большой войны в Украине: онлайн-хроника

16:11

Do not make exeptions to sanctions 💰

13 липня у канадському місті Едмонтон українська громада провела мітинг перед офісом компанії Siemens, яка ремонтувала турбіни, що Канада хоче передати Німеччині та Росії, попри санкції.

Фото з УП поділилася організаторка акції Інна Івченко.