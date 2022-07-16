143 день большой войны в Украине: онлайн-хроника
143 день українська армія тримає широкий фронт, що тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Після захоплення останнього великого міста на Луганщині, Лисичанська, окупанти взяли оперативну паузу для перегрупування своїх військ. ЗСУ тим часом відпрацьовують по їхніх складах з боєприпасами та командними пунктами західною важкою зброєю, зокрема славнозвісними ракетами HIMARS.
Наступною ціллю росіян, найімовірніше, будуть Слов'янськ і Бахмут.
На півдні ЗСУ намагають наступати та маленькими кроками відбивати захоплені території.
Російські ракети продовжують летіти по всій Україні.
У цьому тексті ми повідомляємо про ситуацію на фронті та інші важливі події цієї війни.
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На цьому завершуємо сьогоднішній онлайн!
Бажаємо мирної ночі. Побачимось зранку!
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном висловив сподівання на швидку реалізацію плану з експорту українського зерна, що допоможе вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки.
"У Криворізькому районі орки били в район Великої Костромки. Біля Мар'янського через обстріл був спалах на кількох десятках гектарів полів. Урожай знищено вогнем.
Але наші рятувальники зуміли локалізувати та ліквідувати пожежу, щоб вогонь не охопив більшої площі. Жертв, дякувати Богу, там немає". - начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул під час брифінгу
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявляє, що причин для зайвих хвилювань цими вихідними у мешканців області немає.
❗️50 мітингів у 47 містах світу. У світі стартувала кампанія під назвами #terroRussia та #russiaIsATerrorisState, ціллю якої є визнання рф державою-терористом.
Із списком мітингів можна ознайомитися за лінком.
💙💛The Rolling Stones заспівали у Відні разом з українськими дитячими хорами
"Ми чудово провели ніч! Дякуємо Відню та особлива подяка українським хорам – "Вогник" та "Дзвіночок", які приєдналися до нас у цей вечір на "You Can’t Always Get What You Want"!", - про спільний виступ з українськими дітьми повідомив у своєму Фейсбуці фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер.
The Rolling Stones вирішили запросити українські дитячі хори на свій концерт на віденському стадіоні імені Ернста Гаппеля з метою демонстрації своєї солідарності з українським народом, який потерпає від російської агресії.
Президент Володимир Зеленський закликає українців не вірити фейкам і анонімним джерелам:
"Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру... Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців. Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу."
Силовики затримали ексначальника управління Служби безепки України в АРК Олега Кулініча.
З території Святогірської Лаври на Донеччині, яка перебуває під постійними обстрілами, вдалося евакуювати 7 людей.
💛💙 Тільки подивіться на цю красу!
Українські захисники встановили синьо-жовтий прапор на одному з маяків Одещини.
Прапор розміром 3х6 метрів передала в Одеську область Білогородська громада Київської області.
Всі тіла загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по Вінниці ідентифіковано, з неділі почнуться поховання, а родичі загиблих та постраждалих отримають грошову компенсацію.
У ГУР заявляють, що військові об’єкти РФ на території окупованого нею Криму є одними з цілей, які мають уразити українські війська.
Росіяни ведуть підготовку до нового етапу наступальних дій, водночас загроза з боку Білорусі наразі не така висока, як була в лютому перед початком вторгнення РФ.
Протиповітряна оборона України знищила на Запоріжжі та Дніпропетровщині чотири російські ракети, випущені окупантами з Каспійського моря.
Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються.
Зведення від Генштабу станом на 18:00:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони противник обстріляв позиції наших військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.
На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування підрозділів з метою подальшого просування у напрямках населених пунктів Барвінкове та Словʼянськ.
Агресор здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкине, Долина, Іванівка, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка та Костянтинівка. Завдав авіаударів поблизу Мосьпанового і Богородичного.
На Словʼянському та Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Продовжує задіювати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.
Зафіксовано обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового і Соледара.
Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Успіху не має – українські воїни змусили противника відійти.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам’янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксовано поблизу Авдіївки.
На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по лінії зіткнення. Завдавав авіаційних ударів в районі Потьомкиного. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та стійко тримають оборону.
Близько 15.20 російські cтратегічні бомбардувальники Ту-95МС завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря – вони випустили 6 ракет типу Х-101(Х-555).
Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Завдані збитки уточнюються.
Київський чемпіон з шашок – 10-річний Андрій Дяченко за два дні зібрав 2 600 гривень на потреби ЗСУ, граючи з усіма охочими.
Мінекономіки повідомляє, що більшість компаній, які переміщували свої бізнеси через війну, обирали Львівську (24,6% релокованих підприємств), Закарпатську (16,1%) та Чернівецьку (11,4%) області.
Майже по всій Україні звучить повітряна тривога.
"Спеціально виїхали на цей пагорб, щоб побачити Ізюм"
Заступник міського голови Ізюма на Харківщині Володимир Мацокін спробував розглянути місто з високого погорба, але цьому завадив дим. Місто вже давно знаходиться в жорсткій окупації.
Do not make exeptions to sanctions 💰
13 липня у канадському місті Едмонтон українська громада провела мітинг перед офісом компанії Siemens, яка ремонтувала турбіни, що Канада хоче передати Німеччині та Росії, попри санкції.
Фото з УП поділилася організаторка акції Інна Івченко.
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У Вінниці завершили розбирати завали після ракетного обстрілу.
Пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.
Боротьба за звільнення українського півдня триває 💪
Радник Зеленського Олег Устенко написав листа до банків JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole, з проханням припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою і продають акції нафтогазових груп, що підтримуються державою.
Мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям виїхати з міста на вихідні.
🇺🇦⚡️Відео боїв за #Сєвєродонецьк однієї із груп спецпідрозділу Національної гвардії України pic.twitter.com/WzhfMedEO0— НГУ (@ng_ukraine) July 16, 2022
📍Луганщина. Після влучних попадань у ворожі склади окупанти почали одразу везти боєприпаси машинами на передову.
Голова ОВА Сергій Гайдай:
"Орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужити і стали сильнішими. Високоточні влучання по складах – це підтверджують."
Українська військова розвідка:
Російські спецслужби активізували діяльність в країнах східної Європи і намагаються виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.
У прикордонних з Україною регіонах, спецслужби РФ намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.
Європейці, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, тут же звертаються до поліції та органів безпеки.
📍Нікополь, Дніпропетровська область. Рятувальники продовжують працювати на місці обстрілу.
📍Одеса. Рятувальники ліквідували пожежу, яка зайнялась після ранкового російського обстрілу.
Наразі на місці розбирають та проливають конструкції. Попередньо загиблих та постраждалих немає.
|Усі фото: ДСНС
Російський міністр оборони Сергій Шойгу наказав окупантам "наростити" дії армії на всіх напрямках боротьби з Україною.
При цьому загарбники прикриваються мирним населенням. Мовляв, їхня мета – "виключення нанесення Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів".
📍Вінниця. Кількість жертв російського ракетного удару 14 липня зросла. Уже 24 осіб – у лікарні померла постраждала жінка.
Щоденний огляд розвідки Британії:
Скорочення і вирівнювання лінії української оборони дозволило ЗСУ успішно відбивати російські атаки і сприяло "зменшенню імпульсу" загарбників.
Російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.
Раніше Росія робила передчасні та неправдиві заяви про успіх. Ймовірно, це було принаймні частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу військових.
Втрати росіян станом на 16 липня:
- особового складу – близько about 38140 (+140) осіб;
- танків ‒ 1677 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8);
- артилерійських систем – 846 (+4);
- РСЗВ – 247 (+0);
- засоби протиповітряної оборони – 109 (+0);
- літаків – 220 (+0);
- гелікоптерів – 188 (+0);
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 687 (+6);
- крилатих ракет – 162 (+7);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4);
- спеціальної техніки – 68 (+1).
Що відбувається на фронті? Ранкове зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів позиції наших військ поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.
На Харківському напрямку Росія основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдала авіаційного удару неподалік Мосьпанового. Здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Питомник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки, Дуванка та Коробочкине.
На Слов’янському напрямку завдав авіаудару поблизу Богородичного.
Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.
На Донецькому напрямку ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка наші захисники успішно відбили.
На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.
Ворожі спроби штурму у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися. Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина. Противник відійшов. Після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.
На Південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку БпЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.
Щоб вивезти захоплене майно морським шляхом, російські окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримують три носії високоточної зброї.
В Росії заявляють про атаку на прикордонне селище Тьоткіне в Курській області. Там нібито почалася пожежа.
Вранці росіяни вдарили по Одесі. Влучили в цивільний склад. Зайнялась пожежа. Постраждалих наразі нема.
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай:
Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом
Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах.
Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Житомирщина та Київщинан
Ніч минула відносно спокійно.
📍Одещина
Нанесено ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля.
Внаслідок влучання ракети (попередньо Х-101) у склад виробничо-торгівельної компанії, спалахнула пожежа на площі близько 1000 м2.
На місці працюють рятувальники.
Наразі інформації про постраждалих нема.
📍Київщина
Ввечері 15 липня у небі Білоцерківського району збито ракету. Жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле.
📍Полтавщина
Ввечері 15 липня, близько 21.00, в районі Кременчука лунали вибухи, але наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих.
📍Чернігівщина
Вночі – мінометний обстріл території біля села Залізний Міст (Новгород-Сіверський район). Без втрат та руйнувань.
📍Сумщина
Минулої доби – 10 мінометних прильотів по Шалигинській громаді.
Глухівська громада: росіяни відкривали вогонь з мінометів, обстрілювали з реактивної артилерії, У результаті обстрілів одна людина загинула, 4 – поранені.
Середино-Будську громаду 15 липня обстріляли з мінометів, 4 вибухи.
Білопільська громада – прильоти зі ствольної артилерії, застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.
Зранку – обстріл з мінометів громад Шосткинського району. Обстрілювали тричі. Попередньо − без жертв.
📍Дніпропетровщина
Напередодні увечері — ракетний удар по Дніпру. 4 з 6 ракет збили. Дві потрапили в промислове підприємство та вулицю поряд. Троє загиблих, 16 – поранених. Займання на підприємстві досі утихомирюють. Там детонація. На ранок росіяни обстріляли з "Градів" Нікополь. Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, школа та ПТУ. Одна людина поранена, двоє (попередньо) під завалами зруйнованих квартир. Рятувальники розбирають завали.
У Криворізькому районі обстріляли три громади – Зеленодольську, Апостолівську та Широківську. У селі Шестірня пошкоджені будинки. Без постраждалих.
📍Харківщина
Вночі по Харкову прильотів не було.
Вночі приліт російських ракет у м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок, постраждали 4 особи. Ще працюють рятувальники.
По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачівський, Ізюмський райони.
📍Луганщина
Вночі по наших позиціях нанесені чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.
Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої – ракетно-авіаційний удар.
Протягом минулої доби зареєстровано 13 фактів руйнування помешкань місцевих мешканців, адміністративної будівлі, магазину, іншого майна громадян. Також зареєстровано загибель жінки в результаті одного з артилерійських обстрілів за попередній період.
Для розміщення структур фейкової "республіки" бойовики та представники окупаційних військ РФ захопили 7 адміністративних будівель.
📍Донеччина
Росіяни продовжують руйнувати населені пункти. Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, приміщення АКХЗ); Бахмут (ринок, житловий сектор); Гірник (житловий сектор); Краматорськ (житловий сектор, зруйнували ракетою центральну площу міста); Красногорівка (житловий сектор); с.Верхньокам’янське (житловий сектор); с.Острівське (житловий сектор); с. Новомаркове (поле).
Сьогодні зранку – 6 ударів по Костянтинівці. Ракетами зруйновані будинки у приватному секторі.
Вночі під час обстрілу було пошкоджено приватний будинок у Сіверську – одна людина зазнала поранень.
За добу по області – 8 загиблих і 14 поранених цивільних.
📍Миколаївщина
Зранку ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район: ввечері 15 липня – обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
Баштанський район: протягом дня – обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – три. Двоє поранених. Орієнтовно о 04:00 – обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування Березнегуватськоі громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється
📍Херсонщина
Ситуація в області залишається напруженою. Вибухи, обстріли, пожежі та пошкоджена інфраструктура.
Внаслідок бойових дій критична сутиація у передмістях Херсона, Каховському та Бериславському районах, є поранені та вбиті мирні жителі.
Щодня СБУ та правоохоронці фіксують нові випадки колоборанства та відкривають кримінальні провадження щодо таких осіб. У більшості всі, хто співпрацює з окупантами – з кола спілкування Володимира Сальдо.
Доброго суботнього ранку!
Що відбувалося, поки ми спали:
- під ранок росіяни вдарили ракетою по Одесі – влучили у склад, зайнялася пожежа. Постраждалих немає
- також окупанти вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині – поранена жінка, її госпіталізували
- голова Луганської ОВА Сергій Гайдай Російські заявив, що росіяни вкотре намагалися заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом, але українські військові не дали їм цього зробити
- CNN повідомив, що російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані за останній місяць, щоб вивчити бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети.