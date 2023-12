143 день великої війни в Україні: онлайн-хроніка

22:48

💙💛The Rolling Stones заспівали у Відні разом з українськими дитячими хорами

"Ми чудово провели ніч! Дякуємо Відню та особлива подяка українським хорам – "Вогник" та "Дзвіночок", які приєдналися до нас у цей вечір на "You Can’t Always Get What You Want"!", - про спільний виступ з українськими дітьми повідомив у своєму Фейсбуці фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер.

The Rolling Stones вирішили запросити українські дитячі хори на свій концерт на віденському стадіоні імені Ернста Гаппеля з метою демонстрації своєї солідарності з українським народом, який потерпає від російської агресії.