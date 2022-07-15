Хроніка війни в Україні. День 142. ОНЛАЙН

21:53

Трагедія у Вінниці:

мати Ірини, яка втратила 4-річну доньку Лізу під час ракетного обстрілу, розповіла журналістам, що жінка поки не знає про загибель доньки.

"(У неї – УП) ноги, руки цілі. Те, що пишуть, що відірвало – ні. Ноги, руки – все ціле. Але у неї дуже тяжка травма черева: печінка, легені. Вона говорила з головним лікарем. У неї тільки одне питання: "Де моя Ліза?", – розповіла пані Лариса.

За її словами, Ірина набрала їй одразу після прильоту й повідомила про загибель Лізи, однак наразі вона цього не пригадує.

"У неї, мабуть, шок, бо вона ж мені сказала, що Лізи більше немає. У неї щось з пам’яттю сталося. Але він (лікар – ред.) заборонив. Сказав: вона не витримає, одразу двох поховаєте, якщо розкажете, що дитина померла", – розповіла Лариса.

Цю інформацію підтвердив директор Вінницької лікарні швидкої допомоги Олександр Фомін:

"Дівчинка жива для мами. Якщо ми зараз скажемо, що її дочка загинула, у нас не буде жодних шансів виписати її матір. Підвищення тиску хоча б на 10 одиниць призведе до тромбозу. У неї і опік, і травма грудної клітки, і травма черевної стінки, печінка, селезінка – все ушивали. У неї травма кісток. Як через м'ясорубку".