Наши моряки должны получить иммунитет

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Понедельник, 03 декабря 2018, 13:00
Сергей ТарутаСергей Тарута
народный депутат Украины

Сегодня главная задача и тест на дееспособность украинской дипломатии – вернуть наших пленных моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе.

Причем в данном случае не может быть никаких кулуарных договоренностей и традиционных "расторговок" между Киевом и Москвой по обмену людей, удерживаемых с каждой стороны.

Украина должна твердо стоять на том, что нашим военным морякам должен быть немедленно предоставлен иммунитет от уголовного преследования в Российской Федерации.

Считаю, что для этого есть все основания, прежде всего - юридические. Потому что наши моряки попали в российский плен, выполняя приказ, данный командованием ВМС Украины.

Этот рейд трех кораблей не был их частной инициативой или частной коммерческой деятельностью. Юридическим языком - это была задача по передислокации военных судов, это была одна из суверенных функций, которую государство Украина возложило на своих военнослужащих.

Поэтому наших военных моряков нельзя судить за "незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или угрозой его применения", что им инкриминируют россияне. Эта формулировка - для контрабандистов и незаконных мигрантов, а не для военных моряков иностранного государства при исполнении ими служебных обязанностей - выполнении приказов командования.

Как утверждают юристы, действия моряков в данном случае неотделимы от действий государства. И поэтому их необходимо рассматривать как действия государства Украина.

При этом сами военные моряки, когда они действуют от имени и под контролем своего государства, пользуются в международно-правовом плане иммунитетом, в том числе от уголовного преследования.

Если россияне имеют претензии к морякам, они должны предъявить их государству Украина. А уголовное преследование украинских военнослужащих необходимо прекратить.

Россия должна понести международно-правовую ответственность за свои действия. Риски для нее серьезны - как минимум, потеря иммунитета российской государственной собственности на территории Украины, дополнительные санкции со стороны международных партнеров Украины. В том числе и аналогичная потеря иммунитета для госсобственности России во всем цивилизованном мире.

Отказ Дональда Трампа от встречи с Путиным в ходе саммита G20 - отличный маркер того, насколько сегодня высоки ставки для Российской Федерации, и насколько международное сообщество заинтересовано в том, чтобы Россия не попирала еще больше международное право.

Жизни и здоровье наших плененных героев - это главная ценность для Украины. Они должны максимально быстро вернуться домой. Как и другие заложники этой войны.

Сергей Тарута

Темы: моряки Керченский пролив
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Сергей Тарута Наши моряки должны получить иммунитет
Не может быть никаких кулуарных договоренностей и традиционных "расторговок" между Киевом и Москвой. Россия должна понести международно-правовую ответственность за свои действия.
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