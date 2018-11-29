Новини дня: Трамп скасував зустріч з Путіним, томос ще ближче

В окупований Крим зможуть потрапити тільки Українці, Трамп скасував зустріч з Путіним, Україна наблизилась до отримання томосу, затримано відомого політтехнолога через скандал із домаганням до студентки — новини, які обговорювали 29 листопада.

Про воєнний стан та ситуацію у Керченській протоці

В Державній прикордонній службі України заявили, що на час дії воєнного стану адміністративний кордон у окупованих Кримом зможуть перетинати тільки громадяни України. Іноземці, які вже знаходяться на окупованому півострові, зможуть звідти виїхати.

У районі Керченської протоки з 25 по 27 листопада виявили надзвичайно велике скупчення кораблів, які не можуть зайти у порти Бердянська та Маріуполя через блокування Росією проходу. 421 корабель на 27 листопада.

Тим часом у Кремлі заявляють, що Керченська протока "як і раніше" відкрита для судноплавства, в тому числі і для українських кораблів.

А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.

Про зустріч Путіна та Трампа

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських моряків.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що Трамп вирішив скасувати зустріч в літаку по дорозі на саміт G20. Але зустріч колись може відбутись.

"Я з нетерпінням чекаю змістовного саміту знову, як тільки ця ситуація буде вирішена!", - додав Трамп.

Про томос

Синод Вселенського патріархату оголосив, що підготував конституційну хартію (статут) для української церкви. Але Синод не назвав дату проведення в Україні Об'єднавчого собору.

При цьому Вселенський патріарх Варфоломій передасть томос про автокефалію Української православної церкви особисто обраному предстоятелю УПЦ, тому наразі його текст не може бути опубліковано.

Про інші важливі новини

Правоохоронці затримали політтехнолога Володимира Петрова у справі нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

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Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.

Постійна комісія Київради з питань екологічної політики 29 листопада одностайно підтримала проект рішення про створення у столиці скверу імені журналіста Павла Шеремета.

В останній день листопада буде морозно, у більшості областей без опадів, а от грудень прийде зі снігом і невеликим потеплінням.