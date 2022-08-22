War Speeches: Россия фантазирует о "НIMARS", а "дипломатического окна" для переговоров нет

Минулого тижня (15–21 серпня) російські еліти продовжили свої пропагандистські наративи – мовляв, США та "колективний Захід" винні у тому, що росія розпочала війну проти України.

Російське міноборони на чолі з сєргєєм шойгу намагається безпідставно й примітивно просувати тезу, що американська зброя (насамперед – "HIMARS"), яку Україна отримує від США, неефективна, і її легко знищує російська армія.

Натомість Україна продовжує докладати зусиль, щоб не допустити ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, яку може спровокувати росія через навмисні обстріли станції. Ця тема стала однією з ключових під час тристоронніх переговорів у Львові за участі Президента України Володимира Зеленського, Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Ще однією темою зустрічі стала можливість переговорів українського та російського президентів. Утім, під час брифінгу Володимир Зеленський наголосив, що поки не бачить "дипломатичного вікна" для переговорів – воно може відкритися лише після того, як росія повністю виведе свої війська з окупованих територій.

путін звинуватив США у тому, що росія напала на Україну

Цей тиждень не був багатим на російські офіційні висловлювання. Чимало посадовців рф, наприклад, очільник російського мзс сєргєй лавров, узагалі не зробили жодної публічної заяви.

Поки одні відпочивають, на авансцену коментування війни в Україні вийшли російський президент владімір путін та міністр оборони сєргєй шойгу.

Певно, вони провели сеанс "ментальної синхронізації" чи знову з'їздили кудись до шаманів, адже обоє почали скаржитися на США і "колективний Захід".

Так, путін під час московської конференції з міжнародної безпеки звинуватив США і "колективний Захід" у бажанні гегемонії у світі, а Україну назвав інструментом для цього. За словами путіна, аби зруйнувати цю гегемонію, росія була змушена напасти на Україну.

Дивна логіка, якщо її шукати в словах російського президента. Насправді росія хоче здобути реванш у США за поразку СРСР у "холодній війні", але кинути виклик Сполученим Штатам та їхнім союзникам з НАТО не має сил. Тому рф намагається псувати життя своїм сусідам, наприклад, Україні, Грузії та Молдові, які вона хоче повернути у сферу свого впливу. Звісно, за рахунок сили. Більше аргументів у неї немає.

З іншого боку, росія розуміє, що "спецоперація" йде не за планом, тому намагається публічно позиціонувати, що вона воює зі США та НАТО, яким, очевидно, не так болісно програвати, як Україні, котру росіяни планували перемогти за 3-4 дні.

Далі путін продовжив свою улюблену казку про те, що США втручається у внутрішні справи інших держав, влаштовує провокації, перевороти, війни. Насаджує свої правила. Словом, робить усе, щоб зберегти гегемонію.

Це твердження логічне, якщо слово "США" замінити на "росія". Мабуть, путін забув, але, наприклад, не США вторглися в Грузію в 2008 році чи анексували Крим та окупували частину Донецької та Луганської областей в 2014 році. Все це – справа рук росії.

Крім того, путін, який уже пів року веде проти України неспровоковану повномасштабну збройну агресію, звинуватив США у "спробі затягнути війну", а в російському розумінні – знищити Україну.

Було б чесно, якби путін почав називати речі своїми іменами і звинуватив США у тому, що росія не може перемогти Україну. Втім, навіть за такої риторики буде коректно вживати фразу про не дуже доброго танцюриста, якому все щось заважає.

Звісно, цей танцюрист – владімір путін.

Його товаришу сергєю шойгу також не дає спокою глобальне лідерство США. Політик (задумайтеся на хвилиночку!) на засіданні Першого Міжнародного антифашистського конгресу заявив, що росія напала на Україну, бо та взяла на курс на вступ до НАТО, що нібито становить загрозу для безпеки росії.

Одразу зазначимо, що ця причина – вигадана, бо вступ сусідніх для росії Фінляндії та Швеції в НАТО не спровокував "спецоперації" проти цих країн, яким Альянс надав гарантії безпеки на час процесу вступу. Хоча серед причин нападу на Україну росія називала розширення НАТО на схід Європи.

Це ще раз підтверджує тезу, що росія готова воювати лише з тими, кого вважає слабшими за себе. Втім, як демонструє практика, інколи і Давиду вдається перемогти Голіафа.

Шойгу вигадав, що переміг "HIMARS"

А ще шойгу не дають спокою американські РСЗВ "HIMARS" та інше озброєння, яке отримує Україна від США й інших союзників.

Виступаючи на конференції в москві, шойгу оголосив, що російська армія перемогла та знищила американську суперзброю – "HIMARS" – та зазначив, що вона ніяк не вплинула на хід бойових дій.

"​​Спочатку йшлося про постачання протитанкових комплексів Javelin, якихось 'унікальних' безпілотників. Останнім часом на роль суперзброї західники просувають реактивні системи залпового вогню 'HIMARS' та далекобійні гаубиці. Однак і це озброєння перемелюється у боях", – сказав шойгу.

Втім, він видає бажане за дійсне. По-перше, на словах знищити "HIMARS" легко, але від того "бавовна" не перестає приходити в гості на склади з боєприпасами, командні пункти, військові бази та аеродроми російської армії, які вона облаштувала на окупованих територіях.

Якщо проаналізувати дані з відкритих джерел, можна нарахувати близько 100 подібних об'єктів, які ЗСУ знищили за останні 2 місяці.

Цікаво, що коли "бавовна" тільки почала приходити в гості на окуповані території, дмітрій медведєв пригрозив Україні у себе в Telegram-каналі "моментальним судним днем", якщо ЗСУ вдарять по Криму. І що б ви думали – 16 серпня після серії вибухів у Криму, зокрема на аеродромі "Саки", російський політик видалив свій пост. Очевидно, передумав. Мабуть, не хоче, щоб його вважали людиною, яка не відповідає за свої слова. Пізно, дмітрій анатолієвіч, пізно.

По-друге, минулого тижня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів, що ЗСУ не втратили жодної установки HIMARS, а всі заяви росіян про знищення цих ракетних систем є вигадкою.

По-третє, напередодні Міністерство оборони США спростувало заяви окупантів про нібито знищення шести американських ракетних систем HIMARS. Натомість речник Пентагону Тодд Бріссіл підкреслив, що ЗСУ використовують поставлені США та союзниками РСЗВ "з нищівною точністю та ефективністю".

По-четверте, те, що росія видає за докази знищення "HIMARS" – це постановка або просто фейки, які легко спростувати методом перевірки фактів. Ці повідомлення часто ставить під сумнів навіть російська аудиторія.

Тому, поки шойгу живе у світі своїх фантазій, в реальному світі Україна поступово наближає свою перемогу.

Переговорів не буде, доки росія не звільнить захоплені території

18 серпня Львів із робочим візитом відвідали Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, які зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні зустрічі окремі аналітики та ЗМІ повідомляли, що на ній разом з іншими темами будуть обговорювати можливість завершення українсько-російської війни дипломатичним шляхом та проведення прямих переговорів між українським та російським президентами.

Цю інформацію опісля підтвердив Реджеп Ердоган, який наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання конфлікту між Україною і росією – для цього, на його думку, варто повернутися до переговорів на основі параметрів, сформованих на березневій зустрічі у Стамбулі.

Крім цього, Ердоган, який приміряє на себе роль посередника в організації потенційних переговорів, заявив, що у Львові він запропонував Президентові України провести у Туреччині зустріч із президентом росії.

"З паном Зеленським ми обговорили всі аспекти наших двосторонніх відносин. Я ще раз заявив, що наша солідарність та підтримка територіальної цілісності та суверенітету України триватимуть. Так само, як я сказав панові путіну під час свого візиту до Сочі, я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними", – зазначив Ердоган.

На нашу думку, приїзд Ердогана ще раз підтверджує, що путін хоче переговорів. Тобто, попри публічні заяви про "спецоперацію", яка йде за планом, у кремлі насправді розуміють, що росія не може перемогти у цій війні.

Це добре розуміють і в Україні. За результатами зустрічі Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить "дипломатичного вікна" для перемовин з росією.

На думку Президента, вони можливі лише після того, як росія виведе свої війська з території України.

"Я сказав зі свого боку пану Президенту Туреччини, що російській федерації немає віри. Вважаю, що в цьому вікні – російська зброя, і тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не може хотіти миру той, хто ґвалтує, щодня б’є крилатими ракетами по наших містах, по цивільній інфраструктурі. Тож спочатку, мені здається, вони повинні залишити наші території, а потім буде потім", – сказав Президент.

Водночас результати зустрічі прокоментував очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що на зустрічі у Львові Україну не схиляли до поступок рф.

Те, що Україна не готова йти на поступки росії, також підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов, який у себе в Twitter написав, що будь-який територіальний компроміс із кремлем – це війна, відкладена на майбутнє, тому Україна планує вийти на свої кордони 1991 року.

росія продовжує ядерний шантаж, але він не дає результату

Актуальною залишається тактика ядерного шантажу з боку росії, яка по кілька разів на день обстрілює Запорізьку АЕС і традиційно звинувачує у цьому ЗСУ. рф погрожує спровокувати ядерну катастрофу, щоб змусити Україну відмовитися від своїх планів звільнення окупованих територій

Ядерний шантаж став однією з тем, які обговорювали під час зустрічі у Львові. За її підсумками Володимир Зеленський закликав росію припинити обстрілювати станцію та вивести з неї свої війська. Також Президент України назвав неприпустимими дії росії, яка свідомо ставить усіх на межу радіаційної катастрофи світового масштабу.

Натомість Реджеп Таїп Ердоган застеріг від повторення Чорнобильської трагедії та підкреслив, що його країна – на боці України. Також Ердоган повідомив, що обговорить питання Запорізької АЕС із путіним.

"Ми [...] особливо проситимемо його [путіна – авт.] про те, щоб росія зіграла свою роль у цьому плані як важливий крок для миру у всьому світі", – сказав він.​​​​​​​

Втім, ми не знаємо, чи дослухається путін до Ердогана. Можливо, це стане черговим актом "доброї волі", які росіянам непогано вдаються, для повного повернення всіх окупованих територій України.