War Speeches. Россия нарушила собственное "перемирие", а в Украину едет бронетехника для наступательной войны

Минулий тиждень (2–8 січня) запам'ятався каскадом гарних новин про надання Україні озброєння. Зокрема, Німеччина прийняла рішення передати Україні додаткову батарею системи протиповітряної оборони Patriot.

Натомість США, Німеччина та Франція оголосили, що передадуть Україні трохи більше 400 одиниць різного типу бронетехніки, яку можна буде використати для потенційного контрнаступу ЗСУ вже навесні 2023 року.

Коментуючи ці рішення, представники України зазначили, що "час табу щодо зброї минув", і висловили сподівання, що згодом західні партнери передадуть Україні також і танки, аби й далі звільняти окуповані росією території.

росія продовжує шукати способів змусити Україну піти на переговори та погодитися на територіальні втрати. Для цього вона планує запропонувати "корейський варіант" врегулювання війни. Втім, такі пропозиції не сприймають у Києві: Україна планує повернути всі окуповані території, зокрема півострів Крим, захоплений ще в 2014 році.

Також росія оголосила про одностороннє припинення вогню на різдвяні свята, але сама його ж порушали, одразу звинувативши Україну в ескалації та небажанні мирно врегулювати конфлікт. Це може свідчити про те, що справжньою метою цього "перемир'я" було не припинення бойових дій, а дискредитація України.

Уже в січні росія може оголосити нову хвилю мобілізації. Про це кажуть в розвідці при Міністерстві оборони України. Також, щоб угамувати обурення прихильників "спецоперації" невдачами на фронті, російське міноборони вигадало нові "перемоги", які були спростовані українським Міноборони та іноземними журналістами, – наприклад, удар по пункту тимчасової дислокації українських військових у Краматорську як "возмездие" за знищення ЗСУ кількох сотень російських мобілізованих у Макіївці.

І поки росіяни вигадують "перемоги", російські війська істотно не просунулися з моменту захоплення Лисичанська в липні, а битва за Бахмут та Соледар стала для агресора справжнім пеклом.

Україну підтримуватимуть стільки, скільки буде потрібно

Новий рік ознаменувався для України серйозними зрушеннями в постачанні зброї. Франція, США та Німеччина оголосили про нові пакети військової допомоги, до якої входить бронетехніка.

У середу, 4 січня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передання Україні важких бронетранспортерів AMX-10 R. Їх ще називають "колісними танками". Згодом Володимир Зеленський також підтвердив постачання бронемашин Bastion. Точна кількість наданої техніки наразі невідома.

Позитивні новини пролунали і з Німеччини. За словами речника німецького уряду Штеффена Хебештрайта, у Берліні планують доставити в Україну близько 40 бойових машин піхоти Marder та додаткову батарею системи ППО Patriot в найближчі три місяці.

Уже традиційно найбільший пакет допомоги рекордною вартістю понад 3 млрд доларів наша держава отримає від США. До нього, зокрема, увійдуть 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортерів M113, 55 захищених від мін машин (MRAP), 138 бронеавтомобілів HUMVEES, 18 САУ, ракети Sea Sparrow і тисячі боєприпасів. До речі, Джо Байден та Олаф Шольц у контексті надання допомоги висловили "спільну рішучість надавати необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно".

Нову допомогу від союзників міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "каскадом хороших новин" та додав: "Час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України".

Натомість заступник голови ради безпеки рф дмітрій мєдвєдєв анонсував відправку фрегата "Адмірал Горшков", озброєного гіперзвуковими ракетами "Циркон", в Атлантичний океан. Російський посадовець назвав такі дії "головним подарунком до Нового року, що вирушив учора до берегів країн НАТО". Але, вочевидь, такими діями росія навряд чи може когось залякати.

Наприкінці минулого тижня, за інформацією видання Spiegel, стало відомо: німецький уряд хоче, щоб Україна отримала більше зенітних установок Gepard і тому веде переговори з двома державами щодо цього. Натомість Італія обговорює з Францією відправку в Україну систем ППО, насамперед SAMP/T.

Також у п’ятницю голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн пообіцяла докладати зусиль для надання Україні танків: "Ми не здамося. Після Marder йдуть Leopard". Звісно, поки це лише обговорення – польський прем'єр Матеуш Моравецький відмовився підтвердити або спростовувати те, що Україна надіслала запит про отримання танків Leopard 2 німецького виробництва. Втім, раніше про надання Україні важкого західного озброєння взагалі не йшлося. Тому, як сказав Володимир Зеленський, нову допомогу від союзників можна назвати "новим справді потрібним рівнем взаємодії з партнерами".

росія ж продовжує виснажувати свій ракетний арсенал та запаси безпілотників іранського виробництва.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що країна-агресор не мобілізувала свою військову промисловість для підтримки війни в Україні. Звісно, загроза – передусім для української критичної інфраструктури – не зникає, але наступний рік справді може стати часом змін або й роком української перемоги. Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов дуже оптимістично назвав 2023 рік "початком наступальної війни для України".

Росіяни можуть скільки завгодно погрожувати українським союзникам "заходами у відповідь", як це робить спікер держдуми вячеслав володін, чи закликати світ"припинили військове підживлення Києва", а саме це говорить представниця мзс рф марія захарова.

Однак вибір на користь перемоги України вже зроблено. І чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться 20 січня 2023 року, має в цьому допомогти. Нині відомо, що участь у ній візьмуть очільники оборонних відомств 50 країн. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже зазначив: "Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів". Тож від нового "Рамштайну" очікуємо, перш за все, збільшення темпів та обсягів надання озброєння Україні.

росія оголосила різдвяне перемир'я і сама його порушила

росія не припиняє спроб завершити війну проти України укладенням "миру" на своїх умовах. 5 січня президент росії владімір путін у телефонній розмові сказав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що російська федерація відкрита до діалогу щодо України, але Києву слід враховувати "нові територіальні реалії", тобто змиритися з анексією частини територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також півострова Крим.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в рамках цієї стратегії росіяни збираються запропонувати Україні варіант врегулювання війни, який передбачає поділ країни. "Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна "38 паралель" (за якою було розділено Північну та Південну Кореї на дві окремі держави – ред.). От тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все, що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати, – це "38 паралель'", – сказав політик в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

У Києві всі подібні пропозиції відкидають і зазначають, що планують повернути всі окуповані території. Україна бачить можливість для мирних переговорів з росією лише після того, як вона виведе всі свої війська з усіх захоплених територій, зокрема й Криму.

На фоні різних бачень можливого мирного завершення війни Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який позиціонує себе як посередник у цьому конфлікті, під час телефонної розмови з путіним запропонував росії підкріпити свої заклики до миру та переговорів одностороннім припиненням вогню та "баченням справедливого рішення".

путін вислухав Ердогана, але використав його пропозицію, щоб дискредитувати Україну. Так, 5 січня путін доручив очільнику російського Міністерства оборони сергію шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим "припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні". Як повідомили в кремлі, путін закликав українську сторону "оголосити режим припинення вогню та дати можливість православним відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового".

Тільки от путін, мабуть, забув, що відвідувати українцям релігійні храми заважають тільки російські ракетні та артилерійські обстріли, атаки дронів та в цілому війна, яку розпочала росія.

В Україні пропозицію росії не підтримали, адже не вірять у щирість російської ініціативи. "Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території… Друге. рф має залишити окуповані території — лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі…", — написав у себе в твіттері радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Лицемірною російську ініціативу також назвав секретар РНБО Олексій Данілов. "Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі", — написав політик у себе в твіттері.

Постійний представник України в Організації об'єднаних націй підкреслив, що ще декілька місяців тому представник росії в ООН полянський, виступаючи на засіданні Ради безпеки, відкидав будь-які українські пропозиції припинити вогонь. "Почекайте! Ще не так давно подлянські (гра слів із прізвищем російського дипломата — ред.) говорили, що припиненню вогню 'нєт!' Бо це, мовляв, отримати час, 'чтобы перегруппироваться и получить новую партию дронов'. То наразі що? … поставки з Тегерану затримуються і мобілізований фарш кухар Путлера не встигає підвозити?..." — написав дипломат у себе в фейсбуці.

Скептично російську пропозицію оцінили і в американському Інституті вивчення війни (ISW). Експерти вважають, що путін не очікує від Києва виконання раптово оголошеного рф припинення вогню, і, можливо, закликав до перемир’я, щоб показати Україну як державу, яка не хоче миритися. "Дата російського православного Різдва в 2023 році… відома століттями. Якби Путін серйозно ставився до релігійно мотивованого припинення вогню, у нього було достатньо часу, щоб підготуватися до нього. Оголошення про припинення вогню протягом 24 годин до того, як воно має набути чинності, свідчить про те, що це було оголошено з наміром виставити українські сили…, як такі, що не бажають працювати на мир…", – вважають в ISW.

Експерти у своїх висновках не помилилися. російське МЗС та Міністерство оборони одразу звинуватили Україну в тому, що вона не дотримується перемир'я та зацікавлена в ескалації. Паралельно росія продовжила вести наступальні бойові дії та обстрілювати цивільну інфраструктуру. Цю інформацію підтвердили в українському Генштабі.

У відомстві зазначили, що в суботу, 7 січня, під час оголошеного кремлем "режиму припинення вогню", російські окупанти продовжували обстрілювати позиції українських підрозділів із танків, мінометів та ствольної артилерії. Крім того, там повідомили, що протягом доби ворог завдав 1 авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Подібна ситуація також склалася і 6 січня, коли російські війська обстріляли Херсон, Курахово і Краматорськ.

Інформацію про те, що росія не дотримується власних слів, підтвердили і в Пентагоні. Про це на брифінгу 6 січня заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань росії, України та Євразії Лора Купер."Що стосується заяви Путіна про припинення вогню, можу сказати вам, що сьогодні в Україні ми спостерігаємо бойові дії, навіть якщо формально йдеться про 'вікно' припинення вогню", – зазначила вона.

росія планує мобілізацію, щоб перекрити провали на фронті

Володимир Зеленський сказав, що давав росії чіткі сигнали для завершення війни, але кремль відправляє людей на забій. "Ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", – охарактеризував ділянку фронту Соледар-Бахмут-Майорськ головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Багато російських солдатів знищують у місцях їх тимчасової дислокації далеко до лінії фронту. Показовим прикладом став удар по місцю тимчасової дислокації російської військової частини в районі населеного пункту Макіївка 1 січня.

Втрати були настільки відчутними, що спровокували обурення прихильників "спецоперації в Україні". Міноборони рф довелося якось реагувати на провал, тому воно звинуватило в ньому самих військових, які "масово використовували мобільні телефони, що дозволило запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару".

Однак, щоб не виглядати абсолютними лузерами, міноборони рф вигадало казку про знищення у відповідь великої кількості західної зброї, українських націоналістів та іноземних найманців.

"Вогнем у відповідь пускову установку реактивної системи залпового вогню, з якої ЗСУ вели вогонь по Макіївці, знищено. Також, внаслідок ракетних та авіаційних ударів по скупченню військової техніки в районі залізничної станції Дружківка Донецької Народної Республіки знищено ще чотири пускові установки реактивних систем залпового вогню "Хімарс", чотири бойові машини РСЗВ RM-70 "Вампір", понад 800 реактивних снарядів до них, вісім автомобілів, а також понад 200 українських націоналістів та іноземних найманців", – зазначили у міноборони рф.

"Крім того, в районі Маслівки вражено пункт тимчасової дислокації одного з підрозділів "Іноземного легіону", де знищено понад 130 іноземних найманців", – додали у відомстві.

Знищити п’ять пускових установок HIMARS за один день – це, напевне, "великий успіх", особливо за відсутності жодної доказової бази та заперечення Білого дому факту втрати Україною реактивних систем.

Вочевидь, міноборони росії було не зовсім переконливим, тому в ньому вигадали "опєрацию возмєздія". В її рамках військові рф нібито "розкрили пункти тимчасової дислокації військовослужбовців ЗСУ у місті Краматорськ, 8 січня нанесли масований ракетний удар та знищили 600 українських військовослужбовців". Це також не відповідає дійсності – за інформацією, яку спростували ЗСУ та іноземні журналісти.

Також в армії окупанта назрівають внутрішні конфлікти. Зокрема, керівник приватної військової компанії євгєній прігожин намагається перекласти на міноборони рф відповідальність за провали під Бахмутом.

До таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни: "Найманці з 'Вагнера' заявили Пригожину, що вони не змогли прорвати українські позиції в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів. Ця заява має на меті зняти особисту відповідальність з ПВК 'Вагнер' та Пригожина, приписуючи їхню неспроможність захопити Бахмут більш широким проблемам розподілу російських ресурсів", – йдеться в аналітиці ISW.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак не залишив поза увагою невдачі російських терористів. "Ворог вже шукає винних в тому, що не має успіхів під Бахмутом. Наша фортеця стоїть, а болотяні гризуться між собою", – прокоментував він.

На фоні усіх військових провалів росія вирішила мобілізувати ще більше своїх громадян. "Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку", – наголосив в одному з вечірніх звернень Володимир Зеленський.

"росії не вдасться приховати в тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України та всієї Європи. Світ знатиме в усіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок росії буде відомий світу ще до того, як росія його здійснить. Ми це забезпечимо", – підкреслив Президент України в іншому зверненні.

Підготовку росії до нової хвилі мобілізації підтверджує й розвідка Міноборони України, яка заявляє, що кремль планує мобілізувати у січні-лютому ще 500 тисяч військових. Натомість росія не підтверджує, але і не заперечує фактів мобілізаційної підготовки.

Публічна риторика політиків країни-агресора скерована на підготовку росіян до того, що війна стосуватиметься кожного. Так, у новорічному зверненні путін зосередився на виправданні війни та витрат на неї. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

А голова держдуми росії вячеслав володін наполягає: росіянам потрібно єднатися задля спільної перемоги. "Рік, що настав, – на основі єднання наших громадян, має стати роком розвитку, роком спільної Перемоги. Нам усім необхідно ефективніше працювати, кожному на своїй ділянці, щоб це стало можливим якнайшвидше", – заявив володін.

Своєю чергою, лєонід слуцкій визнав, що Україна – суверенна держава. Мовояв, росія не зазіхає на цей статус, а тільки захищає своїх. "Метою СВО є захист наших громадян від агресії київського неонацистського режиму, а не знищення України. Неодноразово про це Москвою заявлено", – сказав він.