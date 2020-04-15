С начала года в УЗ меняется уже третий глава правления. 15 апреля Кабинет министров планирует уволить временного руководителя госкомпании Желько Марчека. Заменить его может менеджер, близкий к бывшему главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову. (укр.)
Навыки Ангелы Меркель в сфере кризисного менеджмента привели к резкому скачку поддержки как канцлера, так и ее правительства. Удастся ли коалиции сохранить наработанные во времена "коронакризиса" рейтинги? (укр.)
Любое копирование, публикация, перепечатка или воспроизведение информации, содержащей ссылку на «Интерфакс-Украина», строго запрещается. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в любом виде строго запрещено