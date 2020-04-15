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Среда, 15 апреля 2020, 19:26


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В Италии за сутки рекордное уменьшение количества больных в реанимации
Во Львове возле больницы произошел взрыв, погиб человек
Обмен пленными должен состояться 16 апреля – росСМИ
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Время закрытых дверей. Как украинский бизнес переживает коронавирус. Фотопроект
Эти истории помогут владельцам бизнеса почувствовать, что они не одиноки в своих проблемах, и узнать новые варианты решения проблем, которые принесла с собой пандемия COVID-19. (укр.)
14 апреля 2020, 19:00 — The Gate Agency
В "Укрзализныце" снова меняют руководство: кто может возглавить госкомпанию
С начала года в УЗ меняется уже третий глава правления. 15 апреля Кабинет министров планирует уволить временного руководителя госкомпании Желько Марчека. Заменить его может менеджер, близкий к бывшему главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову. (укр.)
15 апреля 2020, 10:21 — Николай Топалов
Коронный час для Меркель: почему пандемия увеличила поддержку немецкого правительства
Навыки Ангелы Меркель в сфере кризисного менеджмента привели к резкому скачку поддержки как канцлера, так и ее правительства. Удастся ли коалиции сохранить наработанные во времена "коронакризиса" рейтинги? (укр.)
15 апреля 2020, 16:42 — Виктор Савинок
Павел Казарин: Украинским журналистам больше нечему поучиться у россиян
"Украинская правда. Жизнь" пообщалась с нынешними финалистами премии имени Георгия Гонгадзе – рассказываем историю Павла Казарина. (укр.)
15 апреля 2020, 09:34 — Илона Громлюк
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