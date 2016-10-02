В воскресенье боевики нарушали "тишину" 22 раза: били из крупного калибра

В зоне проведения АТО течение воскресенья боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза.

Об этом в пресс-центре штабе АТО сообщили вечером 2 октября.

"На Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя и Широкино, обстреливая позиции украинских защитников из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в районе Новозвановки- из пулеметов и стрелкового оружия, возле Марьинки - из стрелкового оружия", - говорится в отчете штаба.

На Донецком направлении боевики обстреливали позиции сил АТО вблизи Авдеевки из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, по Новгородскому и Водяному вели огонь из стрелкового оружия.

На Луганском направлении обстрелы из гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия были зафиксированы в районе Станицы Луганской, по Новозвановке применялись пулеметы и стрелковое оружие, в районе Верхнеторецкого вели огонь из стрелкового оружия.

"Позиции сил АТО у Крымского противник обстреливал из минометов 120-го и 82-го калибра, а также из гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Данных о раненых или погибших в результате обстрелов в штабе не приводят.

Ранее 2 октября лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что на Луганщине у н.п. Крымское погиб офицер 93-й отдельной механизированной бригады.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

1 октября на окраине Золотого состоялся отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

На Луганщине после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), при этом сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался.

2 октября в "ДНР" заявили, что не будут отводить силы и средства от н.п. Петровское, как решила контактная группа по Донбасса на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.

Украинская правда