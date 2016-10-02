Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье боевики нарушали "тишину" 22 раза: били из крупного калибра

Воскресенье, 2 октября 2016, 19:03

В зоне проведения АТО течение воскресенья боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза.

Об этом в пресс-центре штабе АТО сообщили вечером 2 октября.

"На Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя и Широкино, обстреливая позиции украинских защитников из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в районе Новозвановки- из пулеметов и стрелкового оружия, возле  Марьинки - из стрелкового оружия", - говорится в отчете штаба.

На Донецком направлении боевики обстреливали позиции сил АТО вблизи Авдеевки из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, по Новгородскому и Водяному вели огонь из стрелкового оружия.

На Луганском направлении обстрелы из гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия были зафиксированы в районе Станицы Луганской, по Новозвановке применялись пулеметы и стрелковое оружие, в районе Верхнеторецкого вели огонь из стрелкового оружия.

"Позиции сил АТО у Крымского противник обстреливал из минометов 120-го и 82-го калибра, а также из гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Данных о раненых или погибших в результате обстрелов в штабе не приводят.

Ранее 2 октября лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что на Луганщине у н.п. Крымское погиб офицер 93-й отдельной механизированной бригады.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

1 октября на окраине Золотого состоялся отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

На Луганщине после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), при этом сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался. 

2 октября в "ДНР" заявили, что не будут отводить силы и средства от н.п. Петровское, как решила контактная группа по Донбасса на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.

Украинская правда 

Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
Все новости...
Реклама: