Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД требует от России немедленно вернуть Сущенко в Украину

Понедельник, 3 октября 2016, 11:58

В МИД выражают решительный протест в связи с задержанием в Москве 30 сентября гражданина Украины, журналиста "Укринформ" Романа Сущенко.

Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном в понедельник.

"Мы глубоко возмущены тем, что украинского журналиста, который прибыл на территорию Российской Федерации с целью посетить близких родственников, российские власти задержали по надуманному обвинению в "шпионаже", - сказано в заявлении.

"Рассматриваем это как очередной шаг в целенаправленной политике Российской Федерации использование украинцев, которые оказываются в руках ее органов власти, в качестве политических заложников в своей гибридной агрессии против нашего государства", - сказано в заявлении.

"То, что по своей профессиональной деятельности и жизненным принципам Роман Сущенко является человеком, который отстаивает объективность и свободу слова, лишь доказывает, что официальная Москва ведет войну не только против Украины, но и против всего демократического мира, для которого права человека и свободы являются фундаментальными ценностями", - отметили в МИД.

В дипломатическом ведомстве требуют от Российской Федерации обеспечения соблюдения прав украинцев, немедленного допуска консульских должностных лиц Украины, удерживаемого в соответствии со взятыми на себя Россией международно-правовых обязательств, а также его безотлагательного освобождения и беспрепятственного возвращения невредимым на Родину.

"МИД Украины обращается также с призывом к международному сообществу, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы и всех авторитетных правозащитных организаций не оставаться в стороне вопиющего произвола со стороны Российской Федерации и усилить совместные усилия для скорейшего прекращения Москвой нарушений прав человека и давления на независимых журналистов", - отметили в МИД.

Как известно, Сущенко – парижский корреспондент издания "Укринформ", прибыл в Россию по частным делам.

В РФ его задержали и обвинили в шпионаже. ФСБ РФ заявило, что Сущенко якобы является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР заявили, что обвинения ФСБ беспочвенны.

Информация о задержании Сущенко стала известной благодаря российским правозащитникам, которые случайно узнали о том, что украинский журналист содержится в российской тюрьме.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

Первый вице-спикер и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина требует немедленного освобождениязадержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Позднее в РФ обнародовали видео задержания Сущенко.

Украинская правда

Темы: СМИРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
СМИ
Ребрендированный Twitter снижает цены на рекламу, чтобы вернуть бренды на платформу – СМИ
СБУ объявила подозрение в госизмене экс-нардепу Мураеву
Под Бахмутом получил ранения журналист AFP
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: