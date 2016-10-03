МЗС вимагає від Росії невідкладно повернути Сущенка в Україну

У МЗС висловлюють рішучий протест у зв’язку із затриманням у Москві 30 вересня громадянина України, журналіста "Укрінформ" Романа Сущенка.

Про це йдеться у заяві МЗС, поширеній у понеділок.

"Ми глибоко обурені тим, що українського журналіста, який прибув на територію Російської Федерації з метою відвідати близьких родичів, російська влада затримала за надуманим звинуваченням у "шпигунстві", - сказано в заяві.

"Розглядаємо це як черговий крок у цілеспрямованій політиці Російської Федерації використання українців, які опиняються в руках її органів влади, у якості політичних заручників у своїй гібридній агресії проти нашої держави", - сказано в заяві.

"Те, що за своєю професійною діяльністю та життєвими принципами Роман Сущенко є людиною, яка відстоює об’єктивність і свободу слова, лише доводить, що офіційна Москва веде війну не лише проти України, але й проти всього демократичного світу, для якого права людини і свободи є фундаментальними цінностями", - зазначили в МЗС.

У дипломатичному відомстві вимагають від Російської Федерації забезпечення дотримання прав українця, негайного допуску консульських посадових осіб України до утримуваного відповідно до взятих на себе Росією міжнародно-правових зобов’язань, а також його невідкладного звільнення і безперешкодного повернення неушкодженим на Батьківщину.

"МЗС України звертається також із закликом до міжнародного співтовариства, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи та усіх авторитетних правозахисних організацій не залишатися осторонь кричущого свавілля з боку Російської Федерації та посилити спільні зусилля для якнайшвидшого припинення Москвою порушень прав людини і тиску на незалежних журналістів", - зазначили в МЗС.

Як відомо, Сущенко ­ паризький кореспондент видання Укрінформ, прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві. В понеділок ФСБ РФ заявило, що Сущенкол - кадровий полковник ГУР, яікий збирав інформацію, "що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Інформація про затримання Сущенка стала відомою завдяки російським правозахисникам, які випадково дізналися про те, що український журналіст утримується в російській в'язниці.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко є розвідником головного управління розвідки.

В Укрінформі заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

Перший віце-спікер та представник гуманітарної групи у Мінську Ірина Геращенко заявила, що Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Пізніше в РФ поширили відео затримання Сущенка.

Українська правда