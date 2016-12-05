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Квартирой Лещенко уже интересуется СБУ

Понедельник, 5 декабря 2016, 14:40
Квартирой Лещенко уже интересуется СБУ
FB Сергея Лещенко

К расследованию дела о квартире нардепа Сергея Лещенко присоединились работники СБУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.

"Узнал, чем занимается СБУ в такое замечательное время, как сейчас. Словив всех шпионов и посадив всех контрабандистов, СБУ... разносит повестки на допрос по моему делу, которое незаконно "расследуется" отделом Дмитрия Суса в Управлении особо важных дел Генпрокуратуры", - написал он.

Как известно, 27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении по Лещенко "по результатам рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения за взятие беспроцентного займа у Елены Притулы.

В четверг НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

После этого Лещенко написал, что заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживой.

В понедельник НАБУ повторно пригласило Лещенко для ознакомления с протоколом проверки законности покупки им квартиры.

В ноябре прокурора Дмитрия Суса перевели в другой департамент из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

Украинская правда

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Темы: ЛещенкоСБУквартиры
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