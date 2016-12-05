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Троян отстранил от работы всех участников спецоперации в Княжичах

Понедельник, 5 декабря 2016, 21:30

Временно исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян отстранил руководителей трех подразделений столичной полиции от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно информации, такое решение Троян принял для обеспечения полного и всестороннего расследования обстоятельств трагедии в с. Княжичи Броварского района Киевской области.

Согласно решению, на время проведения служебного расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены руководители трех оперативных подразделений ГУ НП в городе Киеве, которые отвечали за проведение спецоперации в селе Княжичи.

Также отстранен весь личный состав, который принимал в ней участие.

Как известно, Нацполиция проводит проверку по факту гибели пяти полицейских под Киевом.

В ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

Украинская правда

Темы: МВДполиция
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