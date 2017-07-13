Хроника 13 июля. Брак за сутки и мальчик в заложниках у ПС

Найцікавіше: 2001. Форум національного порятунку протримався півроку 2011. З України видворяють першого й останнього президента Криму 2015. Бійці ПС взяли в заручники хлопчика, щоб втекти від міліції 2016. Кабмін дозволив реєстрацію шлюбу за добу

2001, п'ятниця

Створений у лютому 2001 року Форум національного порятунку, що об'єднував опозицію з метою усунення президента Кучми, протримався до липня. Соціаліст Юрій Луценко заявив, що ФНП втратив роль координатора всіх опозиційних сил. Зі слів Луценка, Тимошенко запропонувала опозиціонерам стати організацією під назвою Форум національного порятунку, керувати якою буде вона.

У ФНП заявили, що не розуміють позиції опозиціонерів, які не бачать можливості для Юлії Тимошенко бути єдиним лідером опозиції.

2002, субота

Кучма переміг, Жир програв. Колишній голова комісії у справі Георгія Гонгадзе Олександр Жир не зможе стати нардепом. За день до повторних виборів у 35-му виборчому окрузі (Дніпропетровська область) Жира зняли з реєстрації – нібито за численні порушення.

2004, вівторок

"Адмінресурс в жодному разі не можна застосовувати. Тому що якщо люди відчують, що не буде публічної кампанії, вони, навпаки, відреагують на це". Сергій Тігіпко, керівник штабу кандидата у президенти Віктора Януковича, пояснює, що може привести до поразки його підопічного.

2005, середа

Кабмін Юлії Тимошенко заявив про провокацію за участю керівництва Верховної Ради: в останній пленарний тиждень на голосування не поставили низку важливих законопроектів, необхідних для вступу до Світової організації торгівлі. Спікер Володимир Литвин пообіцяв зробити заяву у відповідь, бо "ніхто не давав право Кабінету міністрів давати такі принизливі, необ'єктивні, брехливі оцінки діяльності парламенту".

2006, четвер

– Набув розголосу скандал між регіоналом Олегом Калашніковим та журналістами СТБ, що стався днем раніше. Під час мітингу Партії регіонів у журналістів силою відібрали касету.

"На жаль, наші молоді депутати не завжди вміють тримати себе в руках", – вибачився за колегу Євген Кушнарьов. А сам Калашніков покаяння імітував. "Приношу глибоке вибачення абсолютно всім журналістам України, які були введені в оману", – сказав він, називаючи інцидент провокацією.

– Тим часом переговори між Партією регіонів та "Нашою Україною" щодо можливості приєднання останніх до Антикризової коаліції зайшли у глухий кут. НУ хоче від регіоналів крісло прем'єра, в якому коаліція бачить Віктора Януковича. Парламент тим часом заблокований. Депутати час від часу вмикають сирени і мегафони.

– Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вийшов з лав СПУ – через зраду верхівки Соцпартії, яка увійшла в Антикризову коаліцію.

2007, п'ятниця

Межа президентських повноважень. Між урядом та Секретаріатом президента стався конфлікт через звільнення Віктором Ющенко двох голів місцевих держадміністрацій і призначення в.о. Віце-прем'єр Микола Азаров називає це порушенням Конституції, бо зміну губернаторів потрібно погоджувати з Кабміном. У Секретаріаті виправдовуються рішенням Печерського райсуду Києва.

2009, понеділок

Прем'єр Юлія Тимошенко обіцяє відкласти розгляд кадрових питань до осені, якщо Партія регіонів розблокує трибуну парламенту для розгляду антикризових законопроектів. Регіонали заявляють, що в цьому разу має відбутися підняття зарплат і пенсій.

2010, вівторок

– Екс-голова МНС Нестор Шуфрич заявив, що його відставка пов'язана з домовленостями регіоналів з Віктором Балогою. Взамін входження підконтрольних Балозі депутатів до парламентської більшості регіонали можуть віддати їм кілька крісел. У першу чергу "балоговці" попросили крісло керівника МНС. Тож Шуфріча, за його словами, й зняли, щоб продемонструвати можливість такої домовленості.

– З 1 серпня відпускні ціни на природний газ для населення зростуть наполовину. Поступове підвищення внутрішніх цін на газ було одним із зобов'язань України в рамках співпраці з МВФ.

2011, середа

СБУ затримала у Ялті екс-президента Криму Юрія Мєшкова, який керував Кримом у 1994-1995 роках, а потім втік до Москви. Мєшков закликав кримчан боротися за відновлення Конституції Криму зразка 1992 року. Голова Радміну Криму Василь Джарти заявив, що такі висловлювання повинні стати приводом для порушення кримінальної справи.

Протягом кількох годин кримський суд ухвалив рішення про видворення Мєшкова з території України. Йому не дали забрати речі, а одразу повезли до Керчі на поромну переправу.

2012, п'ятниця

– Швидка забрала вже третього голодуючого з-під Українського дому в Києві. Під будівлею проходить акція на захист української мови. Одна з протестуючих, Катерина Аврамчук, яка голодувала шість днів і потрапила в лікарню, розповіла, що лікарі замість допомоги запропонували їй булочку. Опозиція закликала громадських активістів припинити голодування.

– Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога розповів, як у Ялті пройшла зустріч між Януковичем та Путіним. Російський президент запізнився на кілька годин, а під час зустрічі дозволив собі коментувати виступ Януковича. Нових ідей росіяни не привезли. "Враження похмурі. Багато невихованості. Від цього гостинних українців трусило", – написав Балога.

2014, неділя

– Сім українських військових загинули, ще 30 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. На Донеччині загинуло 12 мирних жителів у результаті обстрілу приватного сектора.

– Українські військові з боями дійшли до Луганського аеропорту і розблокували його.

– Російські ЗМІ повідомили, що кілька українських снарядів попали на російську територію та стали причиною загибелі мирного жителя. В українському МЗС відповіли, що українські військовослужбовці ніколи не обстрілювали сусідню державу.

2015, понеділок

– Двоє бійців "Правого сектора", яких переслідували правоохоронці за стрілянину два дні тому, взяли в заручники хлопчика. Відійшовши від переслідувачів на достатню відстань, вони залишили дитину і втекли.

У "Правому секторі" назвали цю інформацію фейком.

А Державна фіскальна служба відсторонила від роботи весь керівний склад закарпатської митниці. Слідчі провірятимуть факти корупції у відомстві.

У суботу 11 липня в Мукачеві виник збройний конфлікт між представниками нардепа Михайла Ланьо та "Правого сектору". Причина стрілянини – спроби перерозподілити контрабандні потоки на Закарпатті.

– 160 українців затримали російські прикордонники на кордоні Росії та Білорусі. Їх оштрафували на 2 тисячі рублів та повернули в Білорусь. У ФСБ заявили, що українці можуть перетинати кордон лише у міжнародних пунктах пропуску, а на російсько-білоруському кордоні таких пунктів немає.

– 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки отримав голова Запорізької облради Віктор Межейко – таке покарання суд йому призначив за силовий розгін Євромайдану.

2016, середа

– Один військовий загинув, ще чотири отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Уряд схвалив пілотний проект щодо реєстрації шлюбу протягом однієї доби. Поки проект стартує в 6 населених пунктах.

Раніше між подачею заяви і реєстрацією шлюбу мало пройти не менше 30 днів.

– Бурштинова спецоперація. У Рівненській області спецпідрозділи Нацполіції затримали групу незаконних видобувачів бурштину. Їх знайшли за допомогою безпілотників.

"Безпілотники обстріляли. Два з трьох були збиті. Це не фронт. На зйомках було видно багато озброєних людей, жахлива картина розорення природи заповідника і... бронетехніка", – розповів про це глава МВС Арсен Аваков.

Рустем Халілов, для УП