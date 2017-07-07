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Луценко призвал Розенблатта сложить мандат: Большего позора не представляю

Пятница, 7 июля 2017, 11:36

Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал народного депутата Борислава Розенблата сложить депутатские полномочия.

Об этом он сказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады 7 июля, где рассматривают представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Розенблатта.

"Себе позволю обратиться к вам, Борислав Соломонович, не юридически. Я хочу напомнить вашу присягу народного депутата, где вы присягаете на верность Украине... Борислав Соломонович, я бы на вашем месте сегодня бы написал заявление и сложил депутатские полномочия. Потому что большего позора для Житомирщины, фракции БПП и Верховной Рады и всего правящего класса я не представляю", – заявил Луценко после демонстрации в комитете оперативного видео.

По мнению генпрокурора, указанные эпизоды "совершенно четко показывают наличие оснований для внесения представления не только для согласия на привлечение к уголовной ответственности, но и для задержания и ареста народного депутата Розенблата по статьям "злоупотребление властью" и "получение взятки".

"Я думаю, мы обосновываем необходимость задержания и ареста народного депутата Розенблата тем, что он, как это четко видно по оперативному видео, имеет серьезное влияние не только но на депутатский корпус, но и на другие ветви власти, в частности судебную. Также имеет финансовую возможность не только покинуть, но и проживать вне территории Украины", – сказал также Луценко.

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7 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности задержание и арест народного депутата от БПП Борислава Розенблата.

Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.

Статья, по которой народного депутата Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.

Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенностьВерховная РадаГенпрокуратураБППвзятка
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