Геращенко объяснил, за что задержали сторонника Саакашвили

Советник главы МВД Антон Геращенко назвал ложью заявление соратника Саакашвили о репрессиях и объяснил, что одного из активистов задержали за нападение на пограничников.

Об этом он написал в Facebook.

"Час назад, Давид Сакварелидзе заявил, что против соратников провокатора Саакашвили начались массовые репрессии. В частности задержан Александр Бурцев. Как обычно Давид солгал", - написал Геращенко.

Он добавил, что Бурцева задержали за то, что он бил и толкал пограничников на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября.

"Я помогу… разобраться в этом вопросе и дать собственную оценку действиям "боевика-титушки" Саакашвили – Александра Бурцева. На видео, Александр Бурцев (с усами в чёрном берёте) с особым цинизмом, похваляясь собственной безнаказанностью, бьет и толкает защитников Украины – пограничников, в том числе защищавших Украину в зоне АТО", - отметил Геращенко.

Он также добавил, что полиция задержала "боевика-титушку" Саакашвили Александра Котыченко.

"Сакварелидзе называет Александра Котыченко, бившего и душившего сотрудников пограничной службы, "активистом". Смотрим видео. Даём свою оценку действиям Александра Котыченко, Д. Сакварелидзе и М. Саакашвили", - написал Геращенко.

Как известно, ранее член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе заявил, что в Украине начались репрессии и массовые аресты активистов, которые поддерживают экс-главу Одесской ОДА Михэила Саакашвили.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутатыВерховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Утром 12 сентября пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михэил Саакашвили.