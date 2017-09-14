Хроника 14 сентября. Ющенко-"Черчилль" и Саакашвили-"замечательный премьер для Грузии"

Найцікавіше: 2007. Янукович відкрив для себе гвинтокрили 2010. Єдиним замовником вбивства Гонгадзе назвали Кравченка 2012. Ющенко як Черчилль, що виграв війну та програв вибори 2015. Порошенко бачить Саакашвілі в уряді Грузії, а не України

2001, п'ятниця

Опозиція знайшла порозуміння з владою Києва щодо встановлення пам'ятних знаків загиблим журналістам. Так, столичні чиновники прискорили процедуру легалізації меморіальної дошки і пообіцяли провести конкурс на кращий пам'ятник загиблим журналістам. Натомість опозиціонери погодились не робити спроб встановити у Києві вже зроблену стелу.

2002, субота

– Цензура в країні набула інших форм. Якщо раніше органи влади чинили тиск на власників ЗМІ, то тепер вони не гребують робити вказівки напряму редакторам та журналістам, заявив керівник парламентського комітету з питань свободи слова Микола Томенко.

– Генпрокурор Святослав Піскун заявив, що вбивство Георгія Гонгадзе зроблено не з хуліганських мотивів, або ревнощів. "Це політичне вбивство, яке було замовлене", – сказав він.

2004, вівторок

Особливості передвиборчої кампанії. Програма "Народна платформа" на "Інтері" використовує "підсадних качок" при агітації за Віктора Ющенка, зробило аналіз телепроекту видання "Поступ". Так, за Януковича висловлювалися нормальні люди, а за Ющенка агітували здебільшого "фріки".

2005, середа

Скандал через Бориса Березовського. Лідер СДПУ(о) Леонід Кравчук заявив, що російський бізнесмен фінансував президентську кампанію Віктора Ющенка. "До Леоніда Макаровича в мене питання: він часом з бен Ладаном не розмовляв, хто фінансував виборчу кампанію Ющенка?" – відреагував на це в.о. віце-прем'ра Роман Безсмертний. "Нашоукраїнець" Микола Мартиненко назвав цю інформацію антипрезидентською спецоперацією та припустив можливі домовленості між Березовським, Юлією Тимошенко, Ігорем Коломойським та Віктором Медведчуком. А депутат Ксенія Ляпіна взагалі заявила про підготовку в Україні повалення Конституційного ладу та усунення Ющенка з його посади.

2006, четвер

Між міністром внутрішніх справ Юрієм Луценко та генпрокурором Олександром Медведьком сталася сварка через загибель В'ячеслава Чорновола. Луценко називає це вбивством, а Медведько впевнений, що підтверджень цьому немає. До УП потрапив протокол допиту колишнього співробітника КДБ СРСР, в якому міститься дещо фантастична інформація про загибель лідера РУХу.

2007, п'ятниця

Передвиборча кампанія у розпалі. Прем'єр Віктор Янукович знайшов новий спосіб пересування під час візитів в регіони – гелікоптером. У Чернігові він приземлився прямо в центрі міста – на футбольному полі. Янукович зізнався, що йому завжди "незручно, коли перекриваються вулиці" при переміщенні його кортежу.

А Юрію Луценко це нагадало дитячу пісню з мультфільму про Чебурашку, в якій йдеться про чарівника в блакитному вертольоті, який безкоштовно покаже кіно. "Кіно від Януковича", на думку Луценка – це розповіді про те, як змінювалися ціни, тарифи та піднялися зарплати і стипендії.

Поруч з такими новинами підозріло виглядають інциденти в Умані і Жашкові. Під час зустрічей Юлії Тимошенко з виборцями в небі з'явились мотодельтаплани, які розкидали над натовпом листівки Партії регіонів.

2008, неділя

У Пермі зазнав катастрофи російський "Боїнг-737". Серед 88 загиблих знаходились п'ятеро громадян України.

2009, понеділок

– 46,7 мільярдів гривень склав дефіцит держбюджету-2010, проект якого ухвалив Кабмін Юлії Тимошенко. Видатки затверджені у сумі 324 мільярдів гривень, доходи – на рівні 285 мільярдів гривень.

– Лідер Партії регіонів не тільки цитує вірші поетів, але й співає. Так, на Дні міста Луганська Віктор Янукович заспівав пісню про шахтаря.

– Замість одного іноземного ведучого політичне ток-шоу на "Інтері" буде вести інший іноземець. Євген Кисельов розповів, що вести шоу у п'ятничний прайм-тайм йому запропонував Валерій Хорошковський.

Тим часом телеведучий Савік Шустер заявив, що став жертвою неотероризму. За його словами, 11 вересня у студії почалися проблеми з обладнанням. Інженери дійшли висновку, що проти студії було використане сильне зовнішнє електромагнітне випромінювання. Коли по телефону їм повідомили, що до студії привезуть спектрометр, який фіксує електромагнітні сигнали, обладнання знов запрацювало.

Проте директор "Українського державного центру радіочастот" Павло Слободянюк прокоментував, що досягти електромагнітного імпульсу штучним шляхом у таких масштабах практично неможливо.

2010, вівторок

Генпрокуратура визначилася із тим, хто винний у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Єдиним замовником і підбурювачем убивства є тодішній глава МВС Юрій Кравченко – розповіли у ГПУ про результати досудового слідства. Кравченко помер 5 років тому, тож судовий розгляд щодо нього буде припинений.

"Те, що вони (ГПУ) все хочуть списати на покійного – це звичайна справа, Бог їм суддя. Те, що вони роблять – це спроба замести сліди бездіяльності", – прокоментувала результати слідства мати журналіста Леся Гонгадзе.

2011, середа

– Фракція БЮТ не підтримає законопроект про амністію Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Як пояснив нардеп Андрій Сенченко, говорити про амністію – це визнавати факт злочину, а це недоречно.

– Друга людина в офіційній ієрархії Партії регіонів Володимир Рибак запевняє, що довідався про Юрія Іванющенка, якого на той момент вважають другою за впливовістю людиною в країні, лише у 2008 році. "До мене люди підходять з різними питаннями. Але жоден не підходив до мені: "Поговоріть з Іванющенком". Так сталося, що я його не знаю. Я думаю, що багато хто його не знає", – розповів Рибак.

2012, п'ятниця

– Третій президент Віктор Ющенко порівняв себе з Черчиллем. Він згадав, як Вінстон Черчилль виграв Другу світову війну і програв вибори до парламенту. Так і він сам, на думку Ющенка, програв не через свої помилки, а через помилку українців.

– Від 50 до 300 гривень витрачають учасники парламентських виборів, щоб підкупити одного виборця. У Комітеті виборців України впевнені, що саме прямий підкуп у мажоритарних округах буде вирішальним під час голосування.

– "Взагалі в'язниця – не абсолютна оселя зла. У Верховній Раді, Адміністрації президента або Кабміні його концентрація набагато вища". Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко дає інтерв'ю з-за ґрат.

2013, субота

Управління освіти і науки Києва збирає інформацію про дітей, чиї батьки є журналістами. Відповідне завдання поставили перед працівниками районних управлінь освіти на засіданні в міському управлінні, пише ZN.ua. І хоча в МОН цю інформацію заперечують, журналістам її підтвердили декілька директорів шкіл.

2014, неділя

– Партії показують обличчя. Першим номером "Батьківщини" на виборах у Верховну Раду стане льотчиця Надія Савченко. Список Блока Петра Порошенка очолить лідер УДАРу Віталій Кличко. А на прохідних місцях списку опинилися журналісти Мустафа Найєм та Сергій Лещенко. Список "Народного фронту" очолив Арсеній Яценюк. А от Партія регіонів на вибори не йде. "Не має морального права", тому що 7 мільйонів виборців на окупованих територіях не можуть взяти участь у голосуванні, пояснив нардеп Борис Колесніков.

– В окупованому Криму відбуваються вибори в місцеві органи влади. Партії змагаються російські. МЗС називає вибори нелегітимними, а їхні результати – нікчемними з правової точки зору. Дехто з виборців на знак протесту псує бюлетені.

2015, понеділок

– "Він буде чудовим прем'єром… Грузії. Що стосується, нашої країни, то ми маємо власного главу уряду". Так президент Петро Порошенко відповів на запитання, чи бачить він Міхеіла Саакашвілі майбутнім прем'єром.

– Двоє українських військових загинули, двоє зазнали поранень і один зник безвісти за останню добу в зоні проведення АТО.

– Борис Тимонькін, екс-голова наглядової ради "Брокбізнесбанку" Сергія Курченка, дав інтерв'ю УП, у якому розповів, як з банку виводили гроші, як він працював на Курченка та як йому пропонували "зам'яти справу" за 500 тисяч доларів.

– Нардеп Сергій Лещенко заявив, що менеджери "Укрнафти" отримували кошти від офшорних компаній Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. А бельгійцю Петеру Ванхеке, який керував компанією, платили 3 мільйони доларів щороку за те, щоб не втручався у схеми "Укрнафти".

2016, середа

– Один український військовий загинув та один отримав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. А на Донеччині за 8 місяців 2016 року загинув 21 мирний житель.

– Мер Львова Андрій Садовий скаржиться, що понад 100 днів місто перебуває у сміттєвій блокаді. Сміття перестали приймати Київ, а потім й Миколаїв.

– Через лист глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, розповів генпрокурор Юрій Луценко. Проте наступного дня в ГПУ заявили: справу буде закрито.

Рустем Халілов, для УП