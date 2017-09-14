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Сакварелидзе пытаются вручить подозрение

Четверг, 14 сентября 2017, 16:18

Соратнику Михэила Саакашвили Давиду Сакварелидзе пытаются вручить подозрение в деле о прорыве государственной границы на ПП "Шегини".

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь "Руха нових сил" Марьяна Почтар.

"Львов, Шота Руставели, 2 Сакварелидзе пытаются вручить подозрение", - написала она.

Почтар добавила, что речь идет о подозрении в деле о пересечении госграницы на ПП "Шегини", однако не уточнила, по какой именно статье.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.

По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутатыВерховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Утром 12 сентября пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михэил Саакашвили.

Представитель Государственной пограничной службы зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Саакашвили подписал сначала возражения его адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом и сам протокол.

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Позже суд арестовал двух участников прорыва в "Шегинях" – жителя Ивано-Франковской области и жителя Волыни.

Ирина Балачук, УП  

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Темы: СаакашвилиСакварелидзеграница
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