Хроника 19 сентября. Как беркутовцу Садовнику позволили убежать и парад бессмертных избирателей

Найцікавіше: 2003. Кучма націлився на участь у ЕЄП 2007. У виборчих списках знаходять сотні 100-річних виборців 2012. Росія виграла суд по ЄЕСУ 2014. Печерський райсуд Києва звільнив з-під варти "беркутівця" Садовника

2002, четвер

– "Вашингтон пост" пише про таємничого Віктора Ющенка. Колишній прем'єр-реформатор перетворився на найпопулярнішого українського політика. "Таємничий Ющенко фліртує і з керівництвом країни, і з опозицією, але не стає повністю на бік когось із них", – пише видання.

– Четверо активістів, яких затримали під час антикучмівських протестів, оголосили голодування. Їх звинувачують у блокуванні транспортних шляхів, що призвело до важких наслідків. Активісти вважають обвинувачення політичними.

2003, п'ятниця

Президент Леонід Кучма підписав у Ялті Угоду про формування Єдиного економічного простору. Окрім нього, підписи під нею поставили керівники Росії, Білорусі та Казахстану. Проте Україна погодилась на документ із застереженням, що він не буде діяти всупереч Конституції держави. Як помітили журналісти, на прес-конференції президентів СНД у Кучми тряслися руки.

"Наша Україна" пригрозила, що у зв'язку з підписанням документу, ініціює президенту імпічмент.

2005, понеділок

Пропрезидентські сили намагаються зібрати у парламенті достатню кількість депутатів для підтримки кандидатури Юрія Єханурова на посаду прем'єра. І навіть обіцяють у випадку його обрання не чіплятися за посади в уряді. Регіонали заявили, що не голосуватимуть за Єханурова. БЮТ пропонує спочатку проголосувати за політреформу, а потім обговорити кандидатуру прем'єра.

2006, вівторок

Депутати майже наосліп підтримали позицію прем'єра Віктора Януковича щодо НАТО, яку він оприлюднив у Брюсселі на засіданні комісії "Україна – НАТО". Абсурдність ситуації в тому, що підтримуючи прем'єра, депутати й гадки не мали, що сказав Янукович під час заходу. А він заявив про наміри зосередитися на поглибленні відносин партнерства з Альянсом і навіть висловив готовність брати участь у військових операціях, які здійснює НАТО у різних регіонах світу.

2007, середа

– Напередодні парламентських виборів в деяких областях України сталися справжні дива. У Луганську, згідно з виборчими списками, виявили 435 осіб віком старше 100 років. Одному з цих людей нібито виповнилося 114 років, а іншому – 122. Але справжній рекорд встановили в Харкові. Там у списки виборців включили понад 2 тисяч осіб старше 107 років. Причому сто з них "мешкали" в одному будинку.

– В Києві презентували документальний фільм про українських заробітчан в Італії. Його сценаристом і ведучою стала лідер БЮТ Юлія Тимошенко. Вона пообіцяла, що в новому уряді візьметься за працевлаштування людей, які повертатимуться до України. А взагалі українських заробітчан в Італії, за словами Тимошенко, живе від 3 до 4 мільйонів.

2008, п'ятниця

– Президент Віктор Ющенко пообіцяв сприйняти коаліцію БЮТ, Партії регіонів і комуністів у випадку її утворення та підкреслив, що дає парламентаріям можливість знайти вихід із кризи самостійно. Спікер Арсеній Яценюк теж пообіцяв підписати ветовані президентом законопроекти, якщо БЮТ та ПР об'єднають зусилля та подолають вето. Мова йде про закон про тимчасові слідчі комісії, про дисциплінарний статут Держслужби спецзв'язку та захисту інформації та про організацію і порядок діяльності Верховної Ради.

Тим часом Конституційний суд прийняв рішення, що коаліцію у парламенті можуть формувати виключно фракції.

– Мутантами та виродками назвав лідер Партії регіонів Віктор Янукович людей, які відчувають загрозу з боку Росії. А заяви про можливе повторення російсько-грузинського сценарію в Криму він назвав політичними технологіями.

2009, субота

– У Генпрокуратурі звинуватили чиновників Секретаріату президента та членів родини Віктора Ющенка в фальсифікації доказів у справі про його отруєння. За словами начальника відділу з нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими Генпрокуратури Лариси Чередниченко, окремі особи втручались в хід слідства, щоб приховати "штучність факту отруєння".

– Екс-секретар РНБО Володимир Горбулін і доктор політичних наук Олександр Литвиненко пишуть в "Дзеркалі тижня" про те, що російський "наступ на Київ" розгорнеться впродовж найближчих п'яти років. Не відмінить цих цілей, на їхню думку, навіть кардинальна зміна Україною свого політичного курсу.

2010, неділя

Самогубством вважає віце-прем'єр Борис Колесніков наміри будь-якого політика узурпувати владу в особистих інтересах. А вертикаль, що створюється президентом Януковичем, необхідна, за його словами, для того, щоб виконувались президентські рішення.

2011, понеділок

– У Києві двоє чоловіків вистрелили в хлопця за те, що він відмовився зняти футболку з написом "Спасибо жителям Донбасса…" А силовики чинять тиск на компанію "ПростоПрінт", яка подібні футболки виробляє. Сам слоган із "подякою" за президента народився у футбольних вболівальників та миттєво став мемом.

2012, середа

Росія виграла суд по ЄЕСУ. Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії і прийняв рішення стягнути з держбюджету понад 3 мільярди гривень. Росіяни стверджують, що ця заборгованість виникла у другій половині 1990-х років: очолювана Юлією Тимошенко ЕЄСУ не виконала угоду про поставку товару для російських військових, а уряд Павла Лазаренка надав російській стороні держгарантії.

Заступник лідера "Батьківщини" Олександр Турчинов назвав таке рішення суду брудною передвиборчою технологією, а екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник – нонсенсом і небезпечним прецедентом.

2013, четвер

– У Верховній Раді знають, що родина – це головне. Суддями різних судів парламент призначив родичів високопоставлених суддів. Так, сина заступника голови Конституційного Суду обрали суддею Вищого адміністративного суду, а суддею Київського апеляційного господарського суду став син голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

– Нардепи від Партії регіонів хочуть відгородитися від журналістів у сесійній залі екранами. Як відомо, журналісти з ложи преси неодноразово ловили нардепів на кнопкодавстві. Проте у ПР це пояснюють турботами про самих журналістів – мовляв, не дай Боже, хтось упустить фотоапарат і потрапить під кримінальну відповідальність за свої дії.

– Вони знищували пам'ятники Леніну, коли це ще не було мейнстрімом. На Полтавщині затримали "свободівців", яких підозрюють у поваленні пам'ятника Леніну в одному з сіл. Проте у "Свободі" називають звинувачення необґрунтованими.

2014, п'ятниця

– Печерський райсуд Києва звільнив з-під варти командира роти "Беркута" Дмитра Садовника, якого підозрюють в розстрілі 39 євромайданівців під час Революції гідності у Києві. Підставою для звільнення стала наявність у підозрюваного дружини, трьох дітей та квартири у місті Києві, а також його позитивної репутації.

Звільнившись з-під варти, Садовник втече. Судді Світлані Волковій, яка ухвалила резонансне рішення, оголосять підозру в прийнятті завідомо неправосудного рішення, а пізніше – звільнять.

– Двоє українських військових загинули, три отримали поранення і шість зникли без вісти протягом останньої доби у зоні проведення АТО.

– США відмовила Україні в особливому статусі поза військовим блоком НАТО. "Барак Обама сказав "ні", оскільки в України вже є особливий статус на рівні співробітництва між США та Україною", – пояснив президент Петро Порошенко.

Раніше в Сенаті схвалили законопроект про надання Україні статусу союзника без отримання членства в НАТО.

– Росія шантажує Україну введенням мит для українських товарів. Відповідну постанову підписав прем'єр РФ Дмитро Медведєв. Вона набуде чинності, якщо Україна почне застосовувати економічні статті угоди про євроінтеграцію з ЄС раніше 1 січня 2016 року.

Угода про асоціацію почне діяти з 1 листопада 2014 року, проте імплементацію угоди в частині створення зони вільної торгівлі відклали до 1 січня 2016 року.

– Президент російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов розповів про наміри продати мережу своїх АЗС в Україні за балансовою вартістю.

2015, субота

У зоні АТО діє режим припинення вогню. Проте один український військовий загинув та один отримав поранення, підірвавшись на розтяжці в той час, коли вони переслідували підозрілих осіб.

2016, понеділок

– Інтерпол припинив пошук екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. У ГПУ поспішили повідомити, що таке рішення Інтерполу не вплине на розслідування справи проти неї.

Богатирьову підозрюють у привласненні коштів у особливо великих розмірах.

– В одному з ресторанів у Підмосков'ї вбили главу харківської організації "Оплот" Євгена Жиліна, якого українські правоохоронці підозрювали у фінансуванні терористичних організацій.

Рустем Халілов, для УП