Хроника 18 октября. Комбаты против сериалов и переговоры по-украински

Найцікавіше: 2005. Приниження чужих підлеглих та інші методи голови "Нафтогазу" 2006. "Наша Україна" мріє і міністрів мати, і опозицією стати 2014. Комбати просять зупинити російську серіальну пропаганду

2001, четвер

– Верховна Рада підтримала ініціативу президента, згідно з якою виборча кампанія починається за 90 днів до дня голосування. Також депутати змінили норму про збір підписів на підтримку партії – тепер замість них буде грошова застава.

2002, п’ятниця

– Депутати викликали "на килим" міністра внутрішніх справ Юрія Смирнова, а також Миколу Джигу, який керує в МВС головним управлінням з боротьби з організованою злочинністю.

Офіційна причина: поведінка міліціонерів щодо нардепа Володимира Сівковича, який вечеряв з російським бізнесменом Костянтином Григоришиним під час його затримання. Проте зрозуміло, що справа саме в Григоришині, який уже шість діб перебуває під арештом. Міліція каже, що під час затримання в бізнесмена знайшли пістолет з набоями та кокаїн.

Сам Григоришин вперше назвав прізвища людей, які, за словами росіянина, організували йому неприємності: "Я підозрюю, що Суркіс і Медведчук. Тим більше, що, як я вже говорив на суді, перед затриманням біля ресторану моя охорона бачила особистих охоронців Ігоря Суркіса і Олексія Ашкеназі – його помічника".

2004, понеділок

– Силовики взялися за рух "Пора", що підтримує кандидата Віктора Ющенка. Заарештовано активіста Ярослава Годунка, фірма якого орендувала приміщення, де розташований офіс "Пори".

Годунку закидають створення терористичної організації через вибухівку, нібито знайдену в офісі. У ГПУ навіть заявили, що не виключають зв’язку між "Порою" та серпневими вибухами на ринку "Троєщина" в Києві.

– Попередньо заарештовано рахунки головного медійного активу команди Ющенка – "5 каналу", а разом з ними і рахунки нардепа Петра Порошенка. Це сталося через позов глави слідчої комісії з розслідування обставин отруєння Ющенка Володимира Сівковича, який вимагає в Порошенка публічних вибачень. Раніше "нашоукраїнець" звинуватив Сівковича в брехні під час оприлюднення ним звіту з роботи комісії.

2005, вівторок

– Особливості ведення переговорів по-українськи. Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Івченко зізнався журналістам, що під час газових переговорів у Туркменістані так жорстко говорив з підлеглими президента Сапармурата Ніязова (і робив це у присутності самого Туркменбаші), як ніхто собі ще не дозволяв з ними говорити.

Раніше Івченко прославився тим, що вимагав перекладача під час газових переговорів у Москві.

– Парламент намагається протидіяти продажу "Криворіжсталі". Депутати підтримали постанову, що пропонує накласти мораторій на продаж металургійного гіганта, й ухвалили в першому читанні законопроекти, що залишають його у власності держави. Проте президент Віктор Ющенко запевнив, що ніякі постанови продажу не завадять.

2006, середа

– "Наша Україна" хоче одночасно бути і в опозиції до уряду Віктора Януковича, і своїх міністрів у Кабміні залишити. У президента заявили: міністри, які отримали посаду за квотою "Нашої України", мають скласти повноваження.

Але міністр оборони Анатолій Гриценко стверджує, що він та глава МЗС будуть працювати і далі – вони призначені за квотою не партії, а голови держави.

– Верховна Рада Криму ухвалила звернення до центральної влади із закликом організувати референдум про статус російської мови в Україні. Також депутати пропонують зробити російську регіональною в окремих регіонах України.

2007, четвер

– "Не можна побудувати нової демократичної України на старих засадах. Не буде правди, доки не покарано зло". Колишній майор держохорони Микола Мельниченко написав відкритого листа про те, що минає третій рік демократичної влади, а справу Гонгадзе досі не доведено до кінця.

– Переходу до контрактної армії раніше 2010 року не відбудеться. Про це одночасно заявили президент Ющенко та міністр оборони Гриценко.

Раніше під час оприлюднення коаліційної програми БЮТ і НУНС Юлія Тимошенко пообіцяла, що в 2008 році Україна відмовиться від призова на строкову військову службу.

2008, субота

– За невиконання вимог міліції у Києві затримали більше 100 учасників акції, присвяченої річниці УПА. За оцінками МВС, у ній взяли участь близько 400 активістів.

Вони пішли маршем від парку Шевченка до Майдану Незалежності та спробували прорвати міліцейський кордон, коли працівники МВС намагалися їх зупинити.

2010, понеділок

– Політичне життя зосереджене на виборах у місцеві органи влади, які відбудуться через два тижні. У Комітеті виборців України розповідають, що в деяких округах виборцям видаватимуть комплект із 10 бюлетенів. У багатьох регіонах довжина деяких з них буде більше метра.

У "Батьківщині" скаржаться на Партію регіонів, яка нібито готова виплатити по 100 гривень тим виборцям Києва, які погодяться прописатися в області та 31 жовтня приїдуть до виборчих дільниць.

А в селі Серники Рівненської області п’ять з семи кандидатів на посаду сільського голови мають прізвища Полюхович. Двоє з них – повні тезки, Івани Івановичі. У них однакова освіта, партійність та місце проживання. Тервиборчком запропонував внести у бюлетені вуличні прізвиська цих двох кандидатів, але закон не дозволяє.

2011, вівторок

– Президент Віктор Янукович сказав західним журналістам, що вважає неприйнятним звільнення Юлії Тимошенко з в’язниці.

"Підвищуючи голос, Янукович закликав Захід поважати його країну, сказавши, що складається враження, ніби "вони не хочуть слухати" його заяви про те, що він не втручається в роботу судів та правоохоронних органів", – написала The Wall Street Journal.

У відповідь Євросоюз відклав візит Януковича до Брюсселя – "через необхідність поліпшення обставин для досягнення прогресу у двосторонніх відносинах". У Партії регіонів заявили про неприйнятність подібного тиску з боку Європи.

– Прийом по-донецьки. Місцева влада Донецька дуже ретельно підготувалася до візиту в місто президентів України та Росії. На центральній вулиці поклали новий асфальт, вибілили всі бордюри, а дерева пофарбували зеленою фарбою.

2012, четвер

– Партія УДАР готова підписати коаліційну угоду з "Батьківщиною" та "Свободою" лише після проведення парламентських виборів. "Спочатку вибори – потім коаліція. Це європейська традиція", – майже віршами сказав Віталій Кличко.

У "Батьківщині" побачили в цьому гру на користь регіоналів.

"Сьогодні наша дружня простягнута рука зависла у повітрі, однак ми переконані, що рано чи пізно, у повному складі чи у складі лише тих, хто встояв під тиском влади, фракція Віталія Кличка приєднається до демократичних сил у парламенті", – заявили в партії.

2013, п’ятниця

– "Політика – річ непередбачувана. Але в Україні цю непередбачуваність можна піднести до квадрату", – віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич про ситуацію, що склалася навколо виїзду ув’язненої Юлії Тимошенко для лікування за кордон.

Напередодні Віктор Янукович поклав відповідальність за вирішення ситуації з Тимошенко на Верховну Раду. Член фракції Партії регіонів Микола Рудьковський уже зареєстрував законопроект, який регулює лікування засуджених за кордоном.

2014, субота

– Двоє українських військових загинули та ще троє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Комбати добровольчих батальйонів попросили президента припинити трансляцію на українських телеканалах російського медіапродукту, у якому "з піднесенням та ідеалізацією зображено нашого ворога".

Вони зауважили, що в той час, коли люди з шевронами РФ вбивають українців, на телеканалах транслюють російські серіали, де цих військових зображено героями.

– Кандидат у депутати Мустафа Найєм пише про те, що демократичні сили "зливають" округ на Кіровоградщині екс-секретарю Київради Олесю Довгому. Єдиного конкурента проти Довгого не виставлено, і серйозна кампанія в окрузі не проводиться.

Довгий дійсно переможе на парламентських виборах. А в 2017 році генпрокурор Юрій Луценко підпише йому повідомлення про підозру (зловживання владою або службовим становищем).

2015, неділя

– В Одеській області траур. 17 жовтня у морі затонув катер "Іволга", на борту якого перебувало 36 осіб. 14 з них загинули. Голова комісії з розслідування причин аварії катера Геннадій Зубко повідомив, що судно було перевантажено, а капітан після аварії не подав сигнал SOS.

Капітана затримали та оголосили йому підозру.

2016, вівторок

– Генпрокуратура повідомила про підозру суддям Вищого господарського суду Віктору Татькову та Артуру Ємельянову. Перший за часів президентства Януковича керував цим судом, другий – був його заступником.

"Слідство має докази того, що ці особи в 2011-2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень", – повідомили в ГПУ.

– З території США стартувала ракета-носій Antares OA5 із вантажним кораблем Sygnus на борту. Вона має доставити на Міжнародну космічну станцію дві тонни корисного вантажу. А участь у створенні ракети брали підприємства України.

Посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий заявив про поглиблення співробітництва з США у космічній сфері та висловив надію, що Україна займе ті ніші, які через санкції звільняє Росія.

Рустем Халілов, для УП