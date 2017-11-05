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"Шахтер" обыграл "Мариуполь" на выезде

Воскресенье, 5 ноября 2017, 16:08

В 15-м туре Премьер-лиги "Шахтер" обыграл на выезде ФК "Мариуполь" со счетом 3: 1.

Как сообщили на сайте донецкого клуба, голы в матче забили Феррейра, Марлос и Бернард (Шахтер) и Фомин (Мариуполь).

По итогам матча "Шахтер" получил три очка в турнирной таблице и сейчас лидирует с активом в 33 очка. "Динамо" на втором месте (26). 

 

Как известно, киевское "Динамо" отказалось ехать на матч в Мариуполь, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что команде не предоставили письменных гарантий безопасности от силовых структур.

Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение 0:3 за неявку 27 августа.

После взрыва 8 сентября в Киеве автомобиля с гражданином Грузии Али Тимаевым, больше известным как Темур Махаури, появилась информация, что ФК "Мариуполь" может настаивать на зеркальном исполнении "Динамо" всех требований в области обеспечения безопасности, которые в свое время выдвигались перед ними.

Украинская правда 

Темы: футбол
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