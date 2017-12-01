Главные новости дня - за 60 секунд

Продолжение истории с задержанием детектива НАБУ на взятке, экстрадиция Онищенко, отмена транша от ЕС - новости, которые обсуждали 1 декабря.

О скандале с НАБУ. Генеральная прокуратура утверждает, что заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова неоднократно отказывала детективу НАБУ под прикрытием в принятии незаконных решений. НАБУ настаивает: Пимахова первой заговорила о $30 тысячах.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил что СБУ и Генпрокуратура преследовали цель сорвать все операции НАБУ, которые проводились под прикрытием, и им это удалось. Теперь НАБУ собирает улики против СБУ и ГПУ.

Об агенте "Катерине". Сотрудники Генпрокуратуры провели обыск у агента НАБУ Екатерины Сикорской по делу о предложение взятки другим агентом чиновнице Государственной миграционной службы. В ГПУ заявили, что Сикорской и близким членам ее семьи принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что имущество, которое нашли при обыске дома агента Екатерины Сикорской, не принадлежит ей.

Об Онищенко. Испания начала рассмотрение экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко. Сам Онищенко надеется доказать свою невиновность в испанском суде, поскольку получил политическое убежище в этой стране.

О транше от ЕС. Европейская комиссия не выплатит третий транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 миллионов евро в рамках утвержденной в 2015 году программы.

О дяде Саакашвили. Экс-президент Грузии написал в Facebook, что его дядю, брата матери, уже 3 часа держат в аэропорту "Борисполь" и не пускают в Украину.

В ГПСУ отметили, что изначально он летел транзитом, а потом передумал и "как следует объяснить цель своего пребывания в Украине и изменение решения гражданин так и не смог".

О референдумах по ЕС и НАТО. Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении в ближайшее время провести в Украине референдум о вступлении в НАТО и членстве в Евросоюзе.

О Польше. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал Польшу за отсутствие осуждения актов вандализма, совершенных против украинских памятников на польских территориях.