Блокировка NewsOne: полиция изучает вопрос открытия производства

У полиции есть сутки на открытие уголовного производства по факту блокирования неизвестными работы телеканала NewsOne.

Об этом "Украинской правде" сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

У канала колючая проволока, мешки с песком и флаги Фото: Эльдар Сарахман

"Вчера правоохранители осмотрели территорию. Там заблокирован въезд, но разблокированы входы-выходы. Есть сутки для того, чтобы определиться с правовой квалификацией этого события", - сказала Блищик.

Дежурят люди в масках Фото: Эльдар Сарахман

В то время как сообщает сайт NewsOne, 4 декабря на место происшествия прибыл заместитель министра внутренних дел Вадим Троян и предложил блокировщикам и руководству канала поехать в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для мирного решения проблемы.

Фото: Эльдар Сарахман

Отмечается, что исполнительный продюсер телеканала Василий Голованов согласился на 15:00 приехать в Нацсовет.

Фото: Эльдар Сарахман

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", на месте происшествия находится 30 человек в возрасте от 17-18 до 40 лет.

Ворота завалены 100 мешками с песком.

На месте происшествия дежурят правоохранители.

Фото: Эльдар Сарахман

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала".

Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Также блокировщики требуют от "NewsOne" изменить риторику с пророссийской на проукраинскую.

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Аваков призвал активистов, заблокировавших в 3 декабря в Киеве телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал прекратить провоцировать людей.

Сотрудники полиции Киева не выявили правонарушений на месте проведения акции протеста.

Президент Петр Порошенко встал на защиту телеканала NewsОne, заявив, что любое давление на средства массовой информации недопустимо.