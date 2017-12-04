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Блокування NewsOne: поліція думає, чи відкривати провадження

Понеділок, 4 грудня 2017, 13:18

Поліція має одну добу на відкриття кримінального провадження за фактом блокування невідомими роботи телеканалу NewsOne.

Про це "Українській правді" сказала речник поліції Києва Оксана Блищик. 

 
На вході колючий дріт, мішки і правопори 
 Фото: Ельдар Сарахман, УП

"Вчора правоохоронці оглянули територію. Там заблоковано в'їзд, але розблоковані входи-виходи. Є доба для того, щоб визначитися з правовою кваліфікацією цієї події", - сказала Блищик. 

 
Люди в масках продовжують блокувати канал 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Водночас як повідомляє сайт NewsOne, 4 грудня на місце події прибув заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян і запропонував блокувальникам і керівництву каналу поїхати у Нацраду з питань телебачення і радіомовлення для мирного вирішення проблеми. 

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Відзначається, що виконавчий продюсер телеканалу Василь Голованов погодився на 15:00 приїхати у Нацраду. 

Як повідомляє кореспондент "Української правди", на місці події перебуває 30 осіб у віці від 17-18 до 40 років.

Ворота завалені 100 мішками з піском.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

На місці події чергують правоохоронці. 

 
На місці події чергують правоохоронці.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади". 

Також блокувальники вимагають від NewsОne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти NewsОne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Аваков закликав активістів, які заблокували  NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.

У МВС повідомили, що співробітники поліції не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту. 

Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що будь-який тиск на засоби масової інформації – неприпустимий.   

Українська правда
Теми: ЗМІмедіанадзвичайна подія
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