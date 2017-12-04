В ГПУ рассказали, о чем спросят на допросе агента "Катерину" и Титенкова

В Генеральную прокуратуру Украины приглашены на допрос агенты Национального антикоррупционного бюро Екатерина Сикорская и Сергей Титенков.



Об этом сообщил 4 декабря пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.



"Им будет поставлен ряд вопросов касающихся недавней совместной спецоперации ГПУ и СБУ, в котором фигурировали вышеназванные лица", – отметил он.



По словам Лысенко, в частности будет выясняться:



"Как были назначены на должности эти агенты, если они не проходили отрытый конкурс, как это требует закон об Антикоррупционном бюро Украины. Также есть вопросы о существовании у Сикорской и Титенкова допусков к государственной тайне, поскольку в них были найдены документы с грифом "секретно" .



"Законность использования детективами специальной аппаратуры, не зарегистрированной в СБУ, также будет интересовать следователей", – отметил Лысенко.



В ГПУ также намерены выяснить "законность операции агентов НАБУ по провоцированию взятки представителю Государственной миграционной службы Украины".



"Интересно, почему вышеупомянутые агенты НАБУ не предоставили декларации о доходах, а ведь эта процедура является обязательной для них", – добавил также пресс-секретарь ГПУ.

Читайте также: Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Вечером в тот же день в НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

Национальное антикоррупционное бюро настаивает на наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.