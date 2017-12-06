"Еврооптимисты" обвинили Луценко в запугивании депутатов

Депутатское объединение "Еврооптимисты" расценивает обещания генпрокурора Юрия Луценко привлечь к уголовной ответственности нардепов, которые "причастны к бегству Саакашвили из-под стражи работников СБУ", как угрозу оппозиционным политикам и злоупотребления полномочиями.

Об этом сообщается на странице объединения в Facebook.

"Луценко во время выступления под куполом Верховной Рады угрожал уголовной ответственностью "еврооптимистам" Светлане Залищук, Сергею Лещенко, Игорю Луценко и Мустафе Найему. Мы, члены МФО "Еврооптимисты", считаем, что все эти заявления об открытии уголовного производства - это не что иное как злоупотребление полномочиями и циничное запугивание депутатов, которые открыто выступают с критикой нынешней власти ", - говорится в заявлении.

Политики утверждают, что не совершали никаких правонарушений.

"Депутаты своим участием гарантировали, что против мирных активистов не будут применены насильственные действия представителями правоохранительных органов", - подчеркнули в объединении.

Как известно, Луценко назвал 8 нардепов, которых проверят из-за бегства Саакашвили. Среди них: Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко, Виктор Чумак.

В БПП призвали членов фракции Светлану Залищук, Сергея Лещенко, Мустафа Найем покаяться и признать свою ошибку из-за поддержки "акций протеста под руководством Саакашвили".

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