Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ хочет сотрудничать с ООН в вопросе миротворцев на Донбассе

Четверг, 7 декабря 2017, 12:43

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть тесно вовлечена в процесс планирования размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ, сообщает ZN.UA.

"Мы готовы сотрудничать с ООН по любым конкретным предложениям, которые поступят от Совета безопасности ООН, и ОБСЕ следует быть тесно вовлеченной в процесс планирования", - сказал Гремингер.

Он напомнил о том, что организация является давним партнером ООН в "урегулировании конфликтов, в разрешении конфликтов и в восстановлении после них".

Гремингенр также заявил, что обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Мы должны прилагать больше усилий, чтобы выйти из политического тупика и добиться исполнения минских договоренностей всеми сторонами", - подчеркнул генсек ОБСЕ.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

13 ноября Волкер передал Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

Ранее Волкер допускал, что Резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца 2017 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: миротворцыДонбассООНОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
миротворцы
Итальянские миротворцы останутся в Косово после жестких столкновений с сербами
Литва предлагает обсудить миротворческую миссию для ЗАЭС
Кулеба назвал ключевое условие Украины относительно возможных миротворческих миссий
Последние новости
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
Оккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
Все новости...
Реклама: