Саакашвили передал заявление из изолятора СБУ

Задержанный правоохранителями лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили назвал обвинения против себя лживыми и призвал сторонников выходить в воскресенье на акцию "За импичмент".

Фотографию написанного от руки заявления опубликовал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Барыжная власть меня арестовала по ложному обвинению. Таким образом они хотят запугать вас", - написал Саакашвили.

"Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию "За импичмент"!", - призвал он.

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Ранее сообщалось, что в связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руха новых сил" Саакашвили. Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила прес-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.