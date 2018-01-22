Хроника 22 января. Первые герои Небесной Сотни погибают на Грушевского

Найцікавіше: 2001. У регіонах набирає обертів акція "Україна без Кучми" 2009. Азаров став почесним професором Московського університету 2010. Ющенко присвоїв Бандері звання Героя України 2014. На Грушевського загинули перші герої Небесної Сотні

2001, понеділок

– Учасники акції "Україна без Кучми" встановили наметові містечка вже у 15 регіонах країни.

2002, вівторок

– "Я запропонував і прем'єру, і міністрам (учасникам виборчої кампанії), щоб вони з 9 лютого написали заяву про відпустку", – заявив президент України Леонід Кучма, зазначивши, що відпустку не передбачено законом про вибори, однак він вважає, "що так буде морально".

У 2002 році тодішній прем'єр Анатолій Кінах балотувався до парламенту за списком блоку "За єдину Україну!".

У передвиборчій кампанії також брали участь віце-прем'єр Володимир Семиноженко, міністр транспорту Валерій Пустовойтенко, міністр аграрної політики Іван Кириленко, міністр промислової політики Василь Гуреєв (усі – блок "За Єду!").

Міністр екології Сергій Курикін йшов на вибори в списку Партії зелених, міністр освіти Василь Кремінь – за списком СДПУ(о).

2003, середа

– 59% громадян України вважають, що країні потрібно прагнути до членства в Європейському союзі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень за підтримки ПРООН в Україні.

2004, четвер

– "МЗС України розцінює низку упереджених заяв доповідачів ПАРЄ Северінсен та Вольвенд стосовно перебігу конституційної реформи як втручання у внутрішні справи України, що не сприяє утвердженню стандартів Ради Європи в нашій державі", – йшлося в спеціальній заяві МЗС з приводу критичних зауважень з боку доповідачів моніторингового комітету ПАРЄ Ханне Северінсен і Ренати Вольвенд.

2007, понеділок

– Компанія "РосУкрЕнерго" оголосила про намір придбати розподільчі газові мережі та газові родовища в Україні.

– Мукачівський суд заборонив голові Верховної Ради Олександру Морозу підписувати ухвалений 12 січня 2007 року закон про Кабінет міністрів.

Також суд заборонив редакціям газет "Голос України", "Урядовий кур'єр", іншим офіційним виданням, фізичним чи юридичним особам публікувати цей закон.

2008, вівторок

– Лідер Партії регіонів Віктор Янукович, вітаючи українців із Днем соборності, помилився на 5 років.

"84 роки тому назад на Софійській площі в Києві було урочисто проголошено об'єднання всіх територій, що входили до складу двох республік – Українську народну і Західноукраїнську в єдину Українську державу", – такими словами глава ПР привітав своїх співвітчизників з 89-ю річницею підписання Акта злуки.

2009, четвер

– Генпрокуратура і Служба безпеки мають ретельно вивчити всі обставини газових угод із Росією, досягнутих прем’єром Юлією Тимошенко у Москві, заявив заступник глави Cекретаріату президента Андрій Кислинський.

– У Московському державному університеті депутату від Партії регіонів Миколі Азарову вручили свідоцтво про присвоєння звання почесного професора МДУ "за великі багаторічні заслуги в розвитку науки".

У традиційній урочистій церемонії брали участь члени вченої ради МДУ, посвідчення вручив ректор університету Віктор Садовничий.

2010, п'ятниця

– Президент Віктор Ющенко підписав указ про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Про це він повідомив на урочистостях з нагоди Дня соборності. Ющенко зазначив, що "цього чекали мільйони українців і багато років".

– Російське агентство "РИА Новости", повідомляючи про виступ президента Ющенка, зазначило, що він пообіцяв захистити країну від "бакланів", що загрожують її безпеці.

Насправді Ющенко говорив не про "бакланів", а про "два клани" (маючи на увазі оточення своїх суперників Юлії Тимошенко і Віктора Януковича).

– "Моя галочка буде в третій колонці – не підтримую жодного з кандидатів. Але це моя приватна думка", – заявив в ефірі телеканалу "Інтер" президент Ющенко.

2012, неділя

– Опозиційні лідери підписали угоду про спільні дії об'єднаної опозиції.

Документ завізовано на Софійській площі під час акції з нагоди Дня соборності. Під угодою поставили підписи всі члени Комітету опору диктатурі, а також лідер партії "УДАР" Віталій Кличко із застереженням.

2013, вівторок

– "Ми поставили перед собою завдання – входження до сім’ї європейських народів. Європейський вибір – це вибір демократичних цінностей, економічної свободи, високих соціальних стандартів", – заявив президент Віктор Янукович, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня соборності та в Національному палаці мистецтв "Україна".

2014, середа

– Хроніка Революції Гідності.

На вулиці Грушевського застрелено одного з протестувальників. Згодом стало відомо, що вбитого звали Сергій Нігоян.

Також від поранення загинув ще один мітингувальник, як з'ясувалося, його ім'я – Михайло Жизневський.

У Бориспільському районі, куди раніше вивезли Ігоря Луценка, виявлено два трупа зі слідами тортур. У правоохоронних органах підтвердили виявлення лише одного тіла, у якому родичі впізнали Юрія Вербицького.

Загалом у сутичках на Грушевського в Києві, що розпочалися 19 січня 2014 року, загинули вже 5 осіб. Про це Громадському радіо повідомив Олег Мусій, координатор медичної служби штабу національного спротиву.

"Вбитих наразі 5 осіб. З півночі сьогоднішнього дня постраждалих близько 300", – розповів він.

2015, четвер

– Десять українських військових загинули, ще 19 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Під час обстрілу бойовиками зупинки в Донецьку загинули дев’ять людей і сім зазнали поранень, заявив генпрокурор Віталій Ярема.

У прокуратурі Донецької області зазначили, що мають оперативну інформацію від свідків про вантажний автотранспорт із мінометом, який, перебуваючи в Куйбишевському районі, здійснив обстріл у бік Ленінського району Донецька, після чого продовжив рух у напрямку центру міста.

– Бойовики "ДНР" вигнали полонених українських військовослужбовців на вулиці Донецька.

2016, п'ятниця

– Двоє українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Українські олігархи Віктор Пінчук з одного боку та Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов з іншого домовилися про врегулювання ділової суперечки без розгляду її у Високому суді Лондона. Про це повідомляє BBC-Україна з посиланням на свої джерела.

Джерела УП в оточенні обох олігархів підтвердили факт укладання мирової угоди. За їх словами, Коломойський погодився виплатити Пінчуку 500 мільйонів доларів у розстрочку.

2017, неділя

– Четверо українських військових дістали поранення впродовж дня в зоні проведення АТО.

– Стало відомо, що державним діячем, замаху на якого запобігла СБУ, є депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на Геращенка на два місяці без права внесення застави.

Олег Поліщук, для УП