Хроника 26 января. Майдан готовится к реконструкции, а Саакашвили – украинская мечта

Найцікавіше: 2001. Київський Майдан готують до реконструкції 2004. Історія Саакашвілі стає українською мрією 2009. Влада шукає винних у різкому падінні гривні 2011. Скандал з ДАІ та "телячою мовою"

2001, п’ятниця

– Будівельники почали підвозити на Майдан незалежності в Києві щити будівельного огороджування. Площу збираються реконструювати та встановити на ній Монумент Незалежності.

Напередодні сплив термін, який встановила міська влада для звільнення цієї території від наметів. Проте намет імені Георгія Гонгадзе, встановлений учасниками акції "Україна без Кучми", залишився на місці.

2004, понеділок

– Близько 20 "нашоукраїнців" вирушили до Грузії, щоб взяти участь в інавгурації новообраного президента Міхеіла Саакашвілі. А УП пише про те, як за лічені місяці історія Саакашвілі стала "українською мрією".

"Для когось життя Саакашвілі – це просто історія життя чоловіка, що народився в Тбілісі, навчався в Києві, Страсбурзі, Флоренції, Гаазі, Нью-Йорку, одружився з голландкою і став президентом, що повалив Шеварднадзе", – пише видання.

2005, понеділок

– 24 січня президент Віктор Ющенко призначив Юлію Тимошенко виконуючим обов’язки прем’єра, а Петра Порошенка – секретарем РНБО.

Тепер 18 нардепів з групи "Солідарність" (фракція "Наша Україна") обіцяють за Тимошенко не голосувати. Це вони вирішили після консультації з Порошенком, який, на їхню думку, і мав би стати в.о. прем’єра.

2006, четвер

– За останній тиждень Україна перебрала 326 мільйонів кубометрів газу, стверджують у "Газпромі".

"У ситуації, коли найсильніші морози вдарили практично в усіх європейських країнах, Україна, користуючись своїм положенням країни-транзитера, забезпечує себе газом за рахунок споживачів у Європі", – заявили в компанії.

2007, п’ятниця

– Скандал на телеканалі "Інтер".

У ніч на 26 січня близько ста співробітників телеканалу залишилися на робочих місцях без наміру розходитися. Вони були обурені тим, що колективу заднім числом скоротили премію, яка складає 40% від заробітку.

Після переговорів керівництво каналу пообіцяло виплатити зарплатню в повному обсязі. Проте працівники каналу все ж вимагають зустрічі з керівництвом за участі акціонерів каналу.

10 січня на телеканалі змінилося керівництво: головою правління став Сергій Созановський, а членами правління – Ганна Безлюдна та Володимир Грановський.

2009, понеділок

– Відповідальність за падіння курсу гривні та економічну кризу лежить на уряді Юлії Тимошенко, заявив заступник голови НБУ Анатолій Шаповалов.

Також він розповів, що менш ніж за чотири місяці Нацбанк використав 11 мільярдів доларів золотовалютних запасів на стабілізацію гривні й обслуговування зовнішнього боргу країни.

Проте депутати вважають інакше. Верховна Рада ухвалила постанову про відповідальність президента Віктора Ющенка за ситуацію на фінансовому ринку і звільнила Володимира Стельмаха з посади голови НБУ.

У Секретаріаті президента стверджують, що попри рішення депутатів Стельмах залишається законним головою Національного банку.

За офіційним курсом НБУ станом на 1 жовтня 2008 року $1 = 4,86 гривень, а станом на 26 січня 2009 року $1 = 7,7 гривень.

2010, вівторок

– Юлія Тимошенко офіційно запропонувала Сергію Тігіпку, який фінішував третім у першому турі президентських виборів, посаду прем'єра в разі, якщо вона стане президентом.

Проте Тігіпко заявив журналістам: готовий бути прем’єром і за Януковича, і за Тимошенко.

2011, середа

– У YouTube викладають відео, на якому одеський інспектор ДАІ відверто демонструє неповагу до української мови. На питання водія, поставлене українською, він заявляє: "Нє панімаю тєлячью мову".

У Департаменті ДАІ МВС обіцяють покарати інспектора, якщо звинувачення в його бік підтвердиться.

2012, четвер

– ПАРЄ ухвалила резолюцію "Функціонування демократичних інституцій в Україні". У ній висловлено стурбованість станом здоров’я ув’язнених екс-урядовців України та йдеться про необхідність їх звільнення в очікуванні суду. Також ПАРЄ не виключає застосування санкцій проти України.

В МЗС України назвали резолюцію ПАРЄ перемогою збалансованих оцінок і здорового глузду.

2013, субота

– Російський "Газпром" виставив "Нафтогазу України" рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

2014, неділя

– Хроніка Революції Гідності.

Продовжується захоплення адмінбудівель в областях. У Сумах активісти Євромайдану захопили облраду та поставили барикади біля облдержадміністрації.

У Запоріжжі активісти зібрали акцію під стінами ОДА. Проте місцевий майдан зачистили за допомогою силовиків та "тітушок". Багатьох прихильників європейської України побили.

Невдалою була спроба захопити ОДА в Дніпропетровську, де вдень відбулося Віче. Теж не обійшлося без "тітушок" та насильства.

2015, понеділок

– Сім українських військових загинули та 25 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. У Генштабі також повідомили, що в полоні у терористів залишаються 184 військових.

– Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Україні воює "натівський легіон", за допомогою якого хочуть досягти геополітичних цілей стримування Росії. Генсек НАТО Йенс Столтенберг відповів: єдині іноземні військові сили на українській землі – російські.

– Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей.

"Прошу не плутати це з надзвичайним станом і воєнним станом, які вводяться рішенням парламенту. Наше рішення спрямоване тільки на одне – всі повинні працювати 24 години на добу і 7 днів на тиждень", – пояснив прем’єр Арсеній Яценюк.

2016, вівторок

– В Україні епідемія грипу, констатують у МОЗ. Епідеміологічний поріг перевищено в 18 областях. У київських школах запровадили карантин – щонайменше до початку лютого.

2017, четвер

– УП пише про те, як президентська команда хоче придбати телеканал "Tonis", проте світитися в цій оборудці оточення Порошенка не хоче. Формальним власником має виступити екс-регіонал Володимир Макеєнко.

– У Криму на 10 діб заарештували адвоката Еміля Курбедінова, що активно захищає кримських татар та мусульман, яких Росія переслідує за політичними мотивами.

Рустем Халілов, для УП