Под АП сторонники Саакашвили подрались с полицией

В Киеве возле Администрации президента сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили подрались с правоохранителями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Около 19:00 был небольшой пикет. Несколько человек держали плакат с надписью: "Порошенко отпусти Саакашвили" и выкрикивали лозунги "Порошенко в отставку".

В то же время проход на улицу Банковую со стороны улицы Институтской охраняли около 80 правоохранителей. Рядом припаркованы еще пару автобусов с нацгвардейцами.

По информации издания, "несколько агрессивных протестующих начали грубо общаться с правоохранителями, которые перекрыли проезд на улицу Банковую, после чего правоохранители решили оттеснить несколько человек ближе к улице Институтской".

Драка длилась около двух минут, после чего правоохранители вернулись на прежние позиции.

Позже у АП немного увеличилось количество сторонников Саакашвили. Они включили колонки и общаются с присутствующими через мегафон.

Сейчас ситуация нормализовалась. По информации митингующих, один человек задержан.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

10 февраля в Нацполиции сообщили о начале оперативно-профилактической операции "Мигрант", целью которой является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законнымотказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

Как известно, в ноябре 2017 года СБУ совместно с Нацполицией, Государственной миграционной и пограничной службами выдворили из Украины восемь граждан Грузии.