Під АП прибічники Саакашвілі побилися із поліцією

У Києві біля Адміністрації президента прибічники лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі побилися із правоохоронцями.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Близько 19:00 був невеличкий пікет. Декілька людей тримали плакат із написом: "Порошенко відпусти Саакашвілі" і вигукували гасла "Порошенка у відставку".

Водночас прохід на вулицю Банкову з боку вулиці Інститутської охороняли близько 80 правоохоронців. Поруч припарковані ще пару автобусів з нацгвардійцями.

За інформацією видання, "кілька агресивних протестувальників почали грубо спілкуватися з правоохоронцями, які перекрили проїзд на вулицю Банкову, після чого правоохоронці вирішили відтіснити кількох людей ближче до вулиці Інститутської".

Бійка тривала близько двох хвилин, після чого правоохоронці повернулися на колишні позиції.

Пізніше біля АП трохи збільшилася кількість прибічників Саакашвілі. Вони увімкнули колонки і спілкуються з присутніми через мегафон.

Наразі ситуація нормалізувалася. За інформацією мітингувальників, одну людину затримали.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

10 лютого у Нацполіції повідомили про початок оперативно-профілактичної операції "Мігрант", метою якої є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва.

Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмовуДержавної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

Як відомо, у листопаді 2017 року СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.