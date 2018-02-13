В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины самолетом Порошенка

В Администрации президента опровергают информацию о том, что чартерный самолет, которым вывезли из Украины в Польшу Михеила Саакашвили, якобы принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенком.

Об этом написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко на своей странице в Facebook.

"Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михеила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет столь же далек от Порошенка как экс-президент Грузии - от своей Родины", - написал Горковенко.

Как сообщалось, ранее народный депутат Игорь Луценко заявил, что Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Порошенком.

"Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенку", - написал Луценко.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане. Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что лидера партии "Рух новых сил" выдворили в Польшу.

10 февраля в Нацполиции сообщили о начале оперативно-профилактической операции "Мигрант", целью которой является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законнымотказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

В ноябре 2017 года СБУ совместно с Нацполицией, Государственной миграционной и пограничной службами выдворили из Украины восемь граждан Грузии.