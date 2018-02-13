Нардеп: Саакашвили вывезли на самолете, принадлежащем оффшорной компании Порошенка

Народный депутат Игорь Луценко заявтил, что лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который якобы принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенком.

Об этом он написал в facebook.

"Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенку", - написал Луценко.

В то же время, в открытых источниках подтверждений заявления Луценко нет. В базе данных компаний мира opencorporates.com среди владельцев Sky Center Holding Corp. имя президента, или приближенных к нему лиц отсутствует.

Согласно данным сайта flightradar24.com, самолет Raytheon 390 Premier с бортовым номером UR-USA раз совершал рейсы 8 февраля между Киевом и Одессой.

В Администрации президента также опровергают информацию о том, что чартерный самолет, которым вывезли из Украины в Польшу Михеила Саакашвили, принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенком.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

10 февраля в Нацполиции сообщили о начале оперативно-профилактической операции "Мигрант", целью которой является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законнымотказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

В ноябре 2017 года СБУ совместно с Нацполицией, Государственной миграционной и пограничной службами выдворили из Украины восемь граждан Грузии.