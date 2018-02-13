Нардеп: Саакашвили вывезли на самолете, принадлежащем оффшорной компании Порошенка
Народный депутат Игорь Луценко заявтил, что лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который якобы принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенком.
Об этом он написал в facebook.
"Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенку", - написал Луценко.
В то же время, в открытых источниках подтверждений заявления Луценко нет. В базе данных компаний мира opencorporates.com среди владельцев Sky Center Holding Corp. имя президента, или приближенных к нему лиц отсутствует.
Согласно данным сайта flightradar24.com, самолет Raytheon 390 Premier с бортовым номером UR-USA раз совершал рейсы 8 февраля между Киевом и Одессой.
В Администрации президента также опровергают информацию о том, что чартерный самолет, которым вывезли из Украины в Польшу Михеила Саакашвили, принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенком.
Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.
Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.
10 февраля в Нацполиции сообщили о начале оперативно-профилактической операции "Мигрант", целью которой является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.
9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.
Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.
В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.
Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.
В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.
5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законнымотказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.
В ноябре 2017 года СБУ совместно с Нацполицией, Государственной миграционной и пограничной службами выдворили из Украины восемь граждан Грузии.