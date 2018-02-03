Наместник скандального храма УПЦ МП попросил помощи у Трампа

Наместник скандального "Десятинного монастыря" УПЦ МП, архимандрит Гедеон обратился за помощью во многие международные инстанции и написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить храм.

Об этом сообщает в субботу центр информации УПЦ (МП).

"Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу", - сказал Гедеон.

"Наместник Десятинного монастыря УПЦ архимандрит Гедеон (Харон) долгое время служил в США. Среди братии и прихожан Десятинного монастыря есть граждане США", - утверждают в центре информации УПЦ.

Там также заявили, что в субботу более трех тысяч верующих пришли защищать храм Десятинного монастыря на Старокиевской горе от возможной попытки захвата националистами. Молитвенное стояние продлится всю ночь.

Как сообщалось, в субботу на территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести храм УПЦ МП, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

Позже активисты из националистических организаций, которые присутствовали в начале акции на Десятинке, ушли. На акции остаются киевляне, которые выступают за демонтаж храма УПЦ МП.

Ранее петиция с требованием снести здание УПЦ Московского патриархата, расположенную возле Десятинной церкви, собрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения. Горсовет должен рассмотреть петицию в течение 90 дней.

25 января националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд храма. Активисты объясняют свои действия тем, что УПЦ МП не имела права что-то строить на этой земле.

В УПЦ МП это сооружение называют Владимиро-Ольгинской храмом своего Десятинного мужского монастыря.

27 января Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой залога двух подозреваемых в попытке поджечь это здание.

Больше об истории Десятинки читайте в материале Исторической правды"Мифы и правда о Десятинной церкви"