Хроника 6 февраля. Освобождение заложников с "Фаины" и Яценюк-штангист

Найцікавіше: 2007. Рада заборонила приватизувати трубу 2008. Яценюк хоч і в окулярах, але штангу тягне 2009. Пірати звільнили заручників "Фаїни" 2011. Журналісти зібрали акцію на підтримку Людмили Янукович

2001, вівторок

– На мітингу в рамках акції "Україна без Кучми" в Києві спалили опудало, що символізує президента Леоніда Кучму.

Протягом дня молоді люди з чорними прапорами заважали демонстрантам і робили спроби штурмувати наметове містечко учасників акції.

Але термін "тітушки" з'явиться в Україні тільки через 12 років.

2002, середа

– Загорілася будівля Кабінету міністрів.

Пожежа спалахнула ввечері на четвертому поверсі Будинку уряду. Від вогню постраждали троє співробітників.

2003, четвер

– Президент Леонід Кучма виступив у Києві перед представниками дипкорпусу та розповів про зовнішньополітичні орієнтири України.

За його словами, Україна не залишатиметься осторонь від об'єднання Європи, не відступить від євроатлантичного курсу але й не відмовиться від поглиблення стратегічного партнерства з Росією.

– В Україні стало менше людей, які ідентифікують себе як росіяни, розповів голова Держкомітету з питань національності і міграції Геннадій Москаль.

Якщо в 1989 році росіянами себе вважали 11,36 мільйонів осіб, то на останньому переписі росіянами назвалися 8,33 мільйонів.

2004, п'ятниця

– Новим міністром у справах сім'ї та молоді президент Леонід Кучма призначив Валентину Довженко. Раніше Довженко керувала відповідним Держкомітетом. Її вважають подругою першої леді Людмили Кучми.

2005, неділя

– У Багдаді помер український миротворець Роман Середницький. За інформацією медиків, це сталося через серцевий напад.

Усього в Іраку перебувають близько 1600 українських миротворців.

2006, понеділок

– Міжнародний гуманітарний університет в Одесі відкрив "Пам'ятник засновникові". Зовні "засновник" дуже нагадує екс-главу Центрвиборчкому, нардепа Сергія Ківалова.

2007, вівторок

– Рекордною кількістю голосів (430 депутатів з 439 в залі) Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про трубопровідний транспорт".

Вони передбачають заборону на реорганізацію та приватизацію газотранспортної системи України.

Серед тих, хто не голосував, – майбутній міністр транспорту Йосип Вінський, майбутній заступник голови Адміністрації президента Станіслав Скубашевський та майбутній міністр оборони Дмитро Саламатін.

2008, середа

– Уряд Юлії Тимошенко відсторонив Валентину Семенюк від виконання обов'язків голови Фонду держмайна – на період службового розслідування. Водночас першим заступником голови ФДМ призначено депутата від БЮТ Андрія Портнова.

Сама Семенюк називає те, що відбувається, рейдерським захопленням та заявляє, що не виконуватиме рішення Кабміну. А керівник Секретаріату президента Віктор Балога нагадав, що голову Фонду держмайна може звільнити лише Верховна Рада.

Наступного дня президент Віктор Ющенко своїм указом зупинить відсторонення Семенюк.

– "Учора я окремим народним депутатам говорив, що якщо ви мене провокуєте на бійку, то це я так ззовні в окулярах, але штангу у 80 кілограмів я тягну".

Так спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк прокоментував інцидент, коли депутати від Партії регіонів заблокували його в кабінеті.

2009, п’ятниця

– Судно "Фаїна" та його екіпаж звільнено з полону сомалійських піратів.

"Фаїну" захопили у вересні 2008 року. На її борту перебували 17 українців і троє іноземців. 4 лютого піратам передали викуп у 3,2 мільйона доларів. Розділивши гроші між собою, зловмисники залишили судно.

Після інформації про звільнення моряків їхні родичі розповіли, що українські чиновники ігнорували їх весь цей час, а тепер сиплють заявами і вітаннями.

Президент Віктор Ющенко запланував особисто зустріти звільнених з полону українців.

2011, неділя

– За 2,5 тисячі гривень журналісти каналу "ТВі" провели на вулиці Банковій у Києві акцію на підтримку президентської дружини Людмили Янукович.

"Вікторе, будь вічним", – скандували найняті журналістами учасники протесту.

Таким чином кореспонденти проводили експеримент з організації проплаченого мітингу.

2012 понеділок

– Екс-голова МВС Юрій Луценко виступив з фінальним словом у Печерському райсуді Києва. Луценко, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень і нецільовому використанні коштів, детально зупинився на чотирьох епізодах своєї кримінальної справи.

"Я щасливий, бо ця, з дозволу сказати, кримінальна справа, заради якої перелопатили всі можливі документи МВС, перевірили всі чутки і легенди опонентів, у результаті роботи групи Генпрокуратури з 24-х слідчих в особливо важливих справах ми маємо саме таку кримінальну справу. […] Ця справа приречена на виправдальний вирок. Питання лише в тому, скільки ще мені і моїй сім’ї цього чекати", – сказав він.

Чекати довелося більше двох років. У березні 2014 року той же Печерський райсуд реабілітував Луценка як політичного в'язня.

– "Сирна війна".

Росспоживнагляд заборонив ввезення до Росії сирів деяких українських виробників. Російське відомство пояснює це "негативними знахідками", що виявили в продукції українських постачальників.

2013, середа

– 15 депутатів від "УДАРу" провели ніч у сесійній залі Верховної Ради.

Напередодні опозиціонери заблокували роботу парламенту. Їхня головна вимога – ухвалення норми про голосування сенсорною кнопкою. Таким чином нардепи хочуть перешкодити "кнопкодавству" в Раді.

2014, четвер

– Хроніка Революції Гідності.

На Майдані спрацював вибуховий пристрій, одному з протестувальників відірвало кисть. Вибухівку замаскували під ліки та підкинули вранці.

Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні. У ній країни-членів ЄС закликають до підготовки персональних санкцій проти українських чиновників, законодавців, олігархів, причетних до розгону Майдану і смертей активістів.

Нової Конституції раніше вересня не буде, заявив глава парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Він аргументував це необхідністю проведення повної конституційної процедури.

При цьому Єфремов не пояснив, чи мають протестувальники на Майдані також чекати вересня, або їм слід повірити обіцянкам депутатів.

"Що стосується України, я з самого початку вам сказав, що я проти втручання будь-яких держав в наші справи, у тому числі і Росії. Ми – територіально незалежна держава, і я не хотів би, щоб хтось нам якось вказував".

З інтерв’ю лідера харківського "Оплоту" Євгена Жиліна "Українській правді".

2015, п’ятниця

– Двоє українських військових загинули та ще 26 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– П'ять годин провели за закритими дверима канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент РФ Володимир Путін. Глави держав обговорювали питання врегулювання ситуації в Україні.

До візиту в Москву Меркель і Олланд зустрілися в Києві з президентом Петром Порошенком.

"Троє лідерів закликали до негайного припинення вогню, виведення іноземних військ з України, відведення важкої техніки та озброєнь, закриття кордону і звільнення всіх заручників", – розповіли про результати цієї зустрічі в АП.

– На трасі "Белгород – Павлівськ" у Росії сталася ДТП, у результаті якої загинули 11 українців.

2016, субота

– Досі в Україні не було встановлено жодного юридичного факту порушення прав людини в окупованому Криму, пише DT.UA. І це незважаючи на тисячі порушень прав людини на півострові, зафіксованих правозахисниками та ЗМІ.

А двох українських політв’язнів, режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, якраз етапують до колонії. У серпні 2015-го росіяни засудили їх до 20 та 10 років позбавлення волі "за тероризм".

2017, понеділок

– Росія відмовилася видати Олега Сенцова та Олександра Кольченка, тому що вважає їх своїми громадянами – про таку відповідь Мін'юсту РФ розповіли в Міністерстві юстиції України.

Проте відомо, що заяву на отримання російського громадянства Сенцов та Кольченко не подавали, а російський омбудсмен у своїй доповіді повідомила про українське громадянство цих політв’язнів.

У той же час Генпрокуратура Росії пояснила, чому на вимогу української сторони не бере під варту екс-президента Віктора Януковича. Його переслідування росіяни вважають політично мотивованими.

Рустем Халілов, для УП