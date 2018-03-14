Луценко готов внести представление на Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос.

Об этом он сказал на заседании комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 14 марта.

"О расследовании. Не хочу показаться назойливым, но в ближайшие дни, если народный депутат Савченко завтра снова не явится на допрос, то это будет буквально завтра – я буду вынужден внести представление на привлечение к ответственности народного депутата", - сказал Луценко.

Он добавил, что в ходе рассмотрения этого вопроса нардепы увидят, "насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне".

"Если Савченко не появится завтра на допрос, я готов подавать представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест", - сказал он.

По словам генпрокурора, современные транспортные средства позволяют прийти на такой важный для государства допрос вовремя.

"Очень не хотел бы, чтобы герой Украины Надежда Савченко каким-то образом осталась в стороне", - подытожил Луценко.

Он добавил, что речь идет о деле, по которому задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"На данный момент следствие имеет много доказательств, в том числе и записей – и аудио, и видео, которые раскрывают картину запланированного, хорошо срежиссированного теракта в стенах ВР. В связи с этим мы не только арестовали Рубана, но и обратились к народному депутату Савченко с просьбой прийти на допрос в СБУ", - сказал генпрокурор.

По его словам, Савченко должным образом сообщили о вызове на допрос.

Он подчеркнул, что имеет "достаточно оснований и полномочий, чтобы внести представление".

На вопрос, по каким статьям теоретически можно обвинить Савченко, Луценко сказал:

"Можно сделать и теоретически, и будет сделано практически. Если завтра не прибудет, я буду вынужден внести представление, в тексте которого вы все увидите".

Как сообщалось, народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 13 марта по делу Владимира Рубана.

Впоследствии сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не являются надежным источником информации" и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.

В СБУ сообщили, что если Савченко не явится на допрос, то ей направят повторную повестку. Ее вызвали на допрос на 15 марта.

8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что спецслужба имеет "много неоспоримых доказательств" о планах использовать оружие, изъятое у Рубана, для совершения терактов в центре Киева, а также о связи задержанного с Виктором Медведчуком.

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