Луценко готов внести представление на Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос.

Об этом он сказал на заседании комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 14 марта.

"О расследовании. Не хочу показаться назойливым, но в ближайшие дни, если народный депутат Савченко завтра снова не явится на допрос, то это будет буквально завтра – я буду вынужден внести представление на привлечение к ответственности народного депутата", - сказал Луценко.

Он добавил, что в ходе рассмотрения этого вопроса нардепы увидят, "насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне".

"Если Савченко не появится завтра на допрос, я готов подавать представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест", - сказал он.

По словам генпрокурора, современные транспортные средства позволяют прийти на такой важный для государства допрос вовремя.

"Очень не хотел бы, чтобы герой Украины Надежда Савченко каким-то образом осталась в стороне", - подытожил Луценко.

Он добавил, что речь идет о деле, по которому задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"На данный момент следствие имеет много доказательств, в том числе и записей – и аудио, и видео, которые раскрывают картину запланированного, хорошо срежиссированного теракта в стенах ВР. В связи с этим мы не только арестовали Рубана, но и обратились к народному депутату Савченко с просьбой прийти на допрос в СБУ", - сказал генпрокурор.

По его словам, Савченко должным образом сообщили о вызове на допрос.

Он подчеркнул, что имеет "достаточно оснований и полномочий, чтобы внести представление".

На вопрос, по каким статьям теоретически можно обвинить Савченко, Луценко сказал:

"Можно сделать и теоретически, и будет сделано практически. Если завтра не прибудет, я буду вынужден внести представление, в тексте которого вы все увидите".