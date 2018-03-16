Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта "Миротворец".

Информация о ней размещена в разделе "Чистилище".

"Изменник родины. Пособник террористов", - указывается на сайте.

Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.

Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.



В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ.



А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".



По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После этого Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

Читайте также: "История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели"