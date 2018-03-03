Луценко: в лагере за деньги Курченко готовили захват Рады

Генеральный прокурор Юрий Луценко поддерживает действия МВД в палаточном городке под Верховной Радой в субботу.

Об этом он заявил в комментарии на своей странице в Facebook.

"ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных", - написал он.

Генпрокурор отметил, что с первого дня акций, организованных "Рухом нових сил" Михеила Саакашвили заявлял о гарантии на мирный протест.

"Несмотря на то, что с тех пор правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие - по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно", - добавил он.

Однако, по словам Луценко, "превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу".

"Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе - с применением оружия - на работников МВД должны быть прекращены", - добавил он.

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.



"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство пост.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий возле ВР в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Как известно, 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко выступил с обвинением Михеила Саакашвили в получении от беглого бизнесмена Сергея Курченко денег на деятельность в Украине, что Луценко доказывал, демонстрируя аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили.

В свою очередь лидер РНС заявил, что с Курченко не знаком, а в РНС обнародованные аудиозаписи назвали монтажем и заявили о намерении передать их на экспертизу.

5 декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и вывезли в неизвестном направленнии. Позже в Госпогранслужбе заявили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу, которая приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии. Саакашвили выдворили накануне допроса в суде по делу о расстрелах на Майдане.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей и оформил там удостоверение личности, которое дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

21 февраля лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.