Чубаров: Российские С-400 в Крыму не помешает процессу деоккупации полуострова

Размещение Россией на территории аннексированного Крыма систем вооружения, в т.ч. зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", не помешает процессу деоккупации Крыма.

Такое мнение в эфире 112 канала высказал глава Меджлиса Рефат Чубаров, пишет "Крым. Реалии".

"Действительно, россияне наполнили полуостров всем современным оружием, которое у них есть сейчас. Их зенитно-ракетные системы способны нанести вред странам членам НАТО – Болгарии, Румынии и Турции. Но говорить о том, что это создает преграды, которые невозможно преодолеть в контексте деоккупации Крыма, я бы не стал", – заявил Чубаров.

Глава Меджлиса напомнил, что на РФ по всем направлениям активно оказывают давление международные партнеры Украины, в том числе и экономическими санкциями.

Как известно, с начала оккупации Крыма Российская Федерация активно завозит на полуостров новые типы вооружения, включая подводные лодки с новейшими крылатыми ракетами и береговые ракетные комплексы, а также усиливает авиационные и корабельные группировки.

В начале текущего года РФ начала разворачивать в оккупированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".

В феврале 2018-го президент Петр Порошенко и делегация Конгресса США провели встречу в ходе Мюнхенской конференции по безопасности и скоординировали дальнейшие шаги по усилению международного фронта для деоккупации Крыма.